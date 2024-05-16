Στενό «μαρκάρισμα» από το υπουργείο Οικονομικών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να εγγραφούν στο IRIS

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αντιμέτωποι με πρόστιμα 1500€ βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενοι οι οποίοι από την 1η Ιουλίου δεν θα δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν με τη χρήση του συστήματος IRIS. Οι υποχρεώσεις της αγοράς δεν σταματούν στην προμήθεια POS και τη σύνδεση του με την ταμειακή μηχανή και η ηγεσία του υπουργείου οικονομικών φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να το υπενθυμίζει.



Το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει επίσης στους επαγγελματίες ότι το σύστημα άμεσων πληρωμών είναι και προς όφελος τους καθώς έχει πολύ μικρότερες χρεώσεις ( για συναλλαγές μεταξύ πολιτών και έως 500€ δεν υπάρχουν χρεώσεις). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες στο σύστημα IRIS επιβάλλουν προμήθειες μεταξύ 0,3% και 0,5% όταν οι χρεώσεις στα POS είναι πολλαπλάσιες μια και η παρέμβαση του ΥΠΟΙΚ για μείωση τους στο 0,5% αφορά μόνο τις συναλλαγές έως 10€.

Το ΥΠΟΙΚ πάντως καλεί τις τράπεζες να αυξήσουν το όριο χρήσης του συστήματος άνευ προμήθειας στα 1000€/ημέρα, 500€ για μεταφορές σε ιδιώτες και 500€ για πληρωμές σε επιχειρήσεις.



Μέχρι σήμερα, περίπου 1/3 υπόχρεους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή 280.000 σε ένα σύνολο περίπου 900.000, έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της σύνδεσης. Το πόσο σιγά σιγά αρχίζει και η αγορά να αγκαλιάζει το μέτρο φαίνεται από το ότι από τις 280.000, οι 125.000 είναι φρέσκοι εγγεγραμμένοι από τον Ιανουάριο και μετά.

Από την πρωτοχρονιά έως και τις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν 111.000 συναλλαγές καταναλωτών με επιχειρήσεις μέσω IRIS συνολικής αξίας όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν μόλις στο 1/10 αυτών, δηλαδή 11.000



Φυσικά, και η «πρεμούρα» που έχει πιάσει το ΥΠΟΙΚ δεν έχει να κάνει μόνο με τη διευκόλυνση καταναλωτών κι επιχειρήσεων αλλά και με τη «διευκόλυνση» των δημόσιων ταμείων. Υπολογίζεται ότι το 2023, η μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έφερε επιπλέον έσοδα 500εκατ€ τα οποία αξιοποιήθηκαν σε φοροελαφρύνσεις και επιδόματα.

Και ανοίγεται «πεδίο δόξης λαμπρό» καθώς τα στοιχεία δείχνουν ραγδαία διείσδυση του συστήματος IRIS.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συνολικά οι εγγεγραμμένοι χρήστες ξεπερνούν τα 2,6 εκατομμύρια. 1/4 κατοίκους στην Ελλάδα έχει δηλαδή το σύστημα στο κινητό του. Η συντριπτική τους πλειοψηφία, κοντά στο 70% είναι ηλικίας 18 έως 34 ετών. 405.000 εξ αυτών άρχισαν να το χρησιμοποιούν μέσα στη φετινή χρονιά, μια αύξηση 18,5% μέσα σε μόλις 4 μήνες.



Υποχρέωση εγγραφής στο IRIS έχουν και οι επιχειρήσεις, όμως έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους και συγκεκριμένα έως τις 31 Μαρτίου 2025 προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων ( Τράπεζες, ΑΑΔΕ, σύστημα ΔΙΑΣ).



Η εγγραφή στο σύστημα IRIS ανεξάρτητα αν πρόκειται για ιδιώτες ή επαγγελματίες γίνεται με μια πολύ απλή διαδικασία μέσω του mobile app που έχει κάθε τράπεζα.

Οι πληρωμές γίνονται είτε με την πληκτρολόγηση του αριθμού κινητού του παραλήπτη ή του ΑΦΜ του ή ακόμη και με σάρωση QR Code μέσω της εφαρμογής της τράπεζας.

Η μεταφορά των χρημάτων γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα και αυτόματα ενημερώνεται ο παραλήπτης για τη μεταφορά και των χρημάτων και τα στοιχεία του αποστολέα.

