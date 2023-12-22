Mία γυναίκα 63 ετών έχασε τη ζωή της όταν Χριστουγεννιάτικο δέντρο έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε εορταστική αγορά της Φλάνδρας.

Στο βίντεο που μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το 20 μέτρων έλατο παρασύρεται από τον αέρα. Η 63χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.