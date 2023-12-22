Λογαριασμός
Χριστουγεννιάτικο δέντρο παρασύρθηκε από ανέμους και σκότωσε 63χρονη στην πλατεία της Φλάνδρας - Βίντεο

Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκαν ακόμη τρεις άνθρωποι 

Βέλγιο, τραγωδία

Mία γυναίκα 63 ετών έχασε τη ζωή της όταν Χριστουγεννιάτικο δέντρο έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε εορταστική αγορά της Φλάνδρας.

Στο βίντεο που μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το 20 μέτρων έλατο παρασύρεται από τον αέρα. Η 63χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βέλγιο Χριστουγεννιάτικο δέντρο νεκρή
