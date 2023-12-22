Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν -ορισμένοι σοβαρά- χθες το μεσημέρι της Πέμπτης από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, με τον δράστη να αυτοκτονεί αμέσως μετά την επίθεση.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ λίγες ώρες νωρίτερα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.

The gunmen who killed more than 15 people in #Prague has been identified as university student David Kozak. Gas bombs, ammunition + pyrotechnics were allegedly found in the basement of his house. Reports allege he had psychological problems pic.twitter.com/s9QhYRlieq — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) December 21, 2023

Μάλιστα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει σκοτώσει ακόμα δύο άτομα πριν το μακελειό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον»

Σύμφωνα με τη daily mail, ο 24χρονος ήταν επιμελής μαθητής, με διακρίσεις, βραβεία και καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ίδιος κατείχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας. Ωστόσο είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων.

Μάλιστα, μηνύματά του στο Telegram τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν το φρικτό σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Update Video: How david kozak, a lone gunman shot 15 people dead in Praguehttps://t.co/QdCaj3CJk0

Dodgers #WinterSolstice Samsonov #CloserThanThis #Canucks📷 Yankees Sammy #Flames1stGoal Super League Luke Littler UEFA #StormPia Rams #RebelMoon — japatravelguide (@japatravel6612) December 22, 2023

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου φαίνεται πως είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Συγκεκριμένα, στις 10/12, ο δράστης έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

David Kozak avait publié sur un canal Telegram un journal avant son passage à l'acte. Des personnes aussi tarées devraient être internées à vie.#Prague l Conseil Constitutionnel l #LoiImmogration l David Kozak l Brigitte Bardot l #Nahel l Aurélien Rousseau



➡️ Telegram :… pic.twitter.com/VeRpWPt6Kl — Kim Jong Un ᵖᵃʳᵒᵈⁱᵉ (@KimJongUnique) December 22, 2023

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

«Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών»

Σύμφωνα με τη daily mail που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος: «Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και αν η αστυνομία δεν είχε εισέλθει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα υπήρχε πολλά περισσότερα θύματα».

Σημειώνεται πως οι ένοπλες επιθέσεις στην Τσεχία είναι σπάνιες. Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας 42χρονος ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου στην πόλη Οστράβα της ανατολικής Τσεχίας προτού τραπεί σε φυγή και αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, ενώ το 2015, ένας άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα οκτώ άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε ένα εστιατόριο στο Uhersky Brod.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.