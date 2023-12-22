Λογαριασμός
Μακελειό στην Πράγα: «Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον» έγραφε ο 24χρονος δράστης στο Telegram - Βίντεο & φωτογραφίες

Ο  ίδιος έγραφε στο Telegram ότι έχει εμπνευστεί από την Αλίνα Αφανασκίνα, την κοπέλα που σκότωσε δύο άτομα στο σχολείο της στη Ρωσία στις 7/12 και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ντέιβιντ Κόζακ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν -ορισμένοι σοβαρά- χθες το μεσημέρι της Πέμπτης από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, με τον δράστη να αυτοκτονεί αμέσως μετά την επίθεση.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ λίγες ώρες νωρίτερα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.

Μάλιστα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει σκοτώσει ακόμα δύο άτομα πριν το μακελειό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον»

Σύμφωνα με τη daily mail, ο 24χρονος ήταν επιμελής μαθητής, με διακρίσεις, βραβεία και καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ίδιος κατείχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας. Ωστόσο είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων.

Μάλιστα, μηνύματά του στο Telegram τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν το φρικτό σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου φαίνεται πως είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Συγκεκριμένα, στις 10/12, ο δράστης έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

«Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών»

Σύμφωνα με τη daily mail που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος: «Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και αν η αστυνομία δεν είχε εισέλθει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα υπήρχε πολλά περισσότερα θύματα».

Σημειώνεται πως οι ένοπλες επιθέσεις στην Τσεχία είναι σπάνιες. Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας 42χρονος ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου στην πόλη Οστράβα της ανατολικής Τσεχίας προτού τραπεί σε φυγή και αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, ενώ το 2015, ένας άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα οκτώ άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε ένα εστιατόριο στο Uhersky Brod.

