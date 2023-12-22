Πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγήθηκε στη χήρα του δολοφονημένου σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, έκανε γνωστό χθες, Πέμπτη, η εφημερίδα Washington Post.

«Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω» είπε η Χανάν Ελάτρ, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, αφού διάβασε την επιστολή που την πληροφορούσε για την απόφαση των αμερικανικών αρχών να της χορηγήσουν άσυλο.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι, αρθρογράφος της Washington Post, δολοφονήθηκε το 2018 μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Είχε εργασθεί άλλοτε στη σαουδαραβική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, ωστόσο έγινε επικριτής του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και το 2018 προειδοποιήθηκε να μην επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία και εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Η Χανάν Ελάτρ -η οποία είχε παντρευτεί τον Κασόγκι τον Ιούνιο του 2018 σε μια ισλαμική τελετή στη Βόρεια Βιρτζίνια κρυφά από την τότε τουρκάλα μνηστή του, την Χατιτσέ Τσενγκίζ, και ζούσαν χωριστά, εκείνος στο Φέρφαξ, εκείνη στο Ντουμπάι- είχε κρυφτεί μετά το φόνο του συζύγου της και η απόφαση των αμερικανικών αρχών επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της ότι η ζωή της θα κινδυνεύσει αν επιστρέψει στην Αίγυπτο, τη γενέτειρά της, ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζούσε επί 26 χρόνια μέχρι το φόνο του Τζαμάλ Κασόγκι. Διέφυγε αφού τα Εμιράτα αρνήθηκαν να της ανανεώσουν το συμβόλαιό της ως αεροσυνοδού και κατά συνέπεια δεν μπορούσε πια να ζει στο Ντουμπάι, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μπορεί να πρόκειται για μία από τις τελευταίες πράξεις στην υπόθεση Κασόγκι, που κάποια στιγμή φάνηκε να απειλεί τις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας. Οι εντάσεις αυτές απορρίφθηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και καλύφθηκαν με την περυσινή απόφαση της σημερινής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να συμφιλιωθεί με τη Σαουδική Αραβία και να χορηγήσει κρατική ασυλία στον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για τον οποίο η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διέταξε το φόνο του Κασόγκι.

Στη αίτησή της για άσυλο, η Ελάτρ είχε δηλώσει στις αμερικανικές αρχές ότι η Αίγυπτος έθεσε υπό κράτηση και κακομεταχειρίσθηκε την οικογένειά της και κατέσχεσε τα διαβατήριά τους εξαιτίας της σχέσης της με τον Κασόγκι. Το 2018, τέσσερις μήνες πριν από το φόνο του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την έθεσαν υπό κράτηση και την ανέκριναν, ενώ μόλυναν με στρατιωτικού επιπέδου κατασκοπευτικό λογισμικό τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνά της. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Κασόγκι.

Η δικηγόρος της Ελάτρ, η Ράντα Φάχμι, είπε στην Washington Post πως η πελάτισσά της ζητάει αποζημίωση από τη Σαουδαραβική κυβέρνηση για το θάνατο του συζύγου της και απαιτεί από την Τουρκία να επιστρέψει τα τηλέφωνα του Κασόγκι ώστε να καταστεί δυνατό να αναλυθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

