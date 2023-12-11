Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει το Βέλγιο. Η 36χρονη Βερονίκ βρέθηκε νεκρή σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της στο Κνοκ. Η νοσηλεύτρια έφερε στο σώμα της 200 μαχαιριές. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41 ετών πρώην σύντροφος του θύματος.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η Βερονίκ διατηρούσε σχέση με τον δράστη περίπου δύο χρόνια. Ωστόσο, λόγω απιστιών αποφάσισε να τον χωρίσει.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο άρχισαν και πάλι να έχουν επαφή. Την περασμένη εβδομάδα, η Βερονίκ ήταν στο σπίτι μίας φίλης της όταν ο άνδρας τής έστελνε συνεχώς μηνύματα και της έκανε βιντεοκλήσεις. Αργά το βράδυ, της περασμένης Κυριακής, επέστρεψε στο σπίτι της, εκείνος την επισκέφθηκε λέγοντας ότι ήθελε να πάρει τον υπολογιστή του που είχε αφήσει εκεί. Οι γείτονες αναστατώθηκαν από τη φασαρία που άκουσαν και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή.

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Ρούντι Βερέλστ, ένας μεγάλος αριθμός τραυμάτων από μαχαίρι υποδηλώνει επίθεση που πραγματοποιήθηκε υπό την επίδραση έντονων και ανεξέλεγκτων συναισθημάτων. «Ο δράστης συνεχίζει να μαχαιρώνει, για την ευχαρίστηση του μαχαιρώματος. Η οργή πρέπει, ας πούμε, να σβήσει» σημειώνει.

Το 1991, μία 26χρονη μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 62 φορές στο κλιμακοστάσιο του διαμερίσματός της στο Χέιστ. Ο δράστης δεν συνελήφθη ποτέ. Στα τέλη του 2020, μία 59χρονη δασκάλα, έχασε τη ζωή της όταν 38χρονος πρώην μαθητής της, της κατάφερε 101 μαχαιριές.

Συνολικά, τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο μέσα στο 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

