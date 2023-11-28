Βέλγιο: Συνελήφθη στο Μαρόκο ύποπτος για τις προειδοποιήσεις για βόμβα σε σχολεία

Η βελγική και η μαροκινή αστυνομία συνέλαβαν στο Μαρόκο έναν ύποπτο για μια υπόθεση προειδοποιήσεων για βόμβα που οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων στο Βέλγιο, ανέφερε σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της χώρας.

Η διεύθυνση εκπαίδευσης Βαλλονίας-Βρυξελλών έκλεισε χθες, Δευτέρα, τουλάχιστον 27 σχολεία στις Βρυξέλλες και τη γειτονική επαρχία Μπραμπάντ έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα το απόγευμα της Κυριακής.

Βελγικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο αποστολέας της προειδοποίησης είχε ζητήσει 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποκαλύψει την τοποθεσία πέντε βομβών.

"Το άτομο που συνελήφθη, το οποίο έχει μαροκινή εθνικότητα, ανακρίθηκε και παραδέχθηκε τις πράξεις στις μαροκινές αρχές. Τα αρχικά συμπεράσματα της έρευνας δεν δείχνουν τρομοκρατικά κίνητρα", ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το γραφείο του εισαγγελέα στις Βρυξέλλες δήλωσε πως συνεχίζει την έρευνα σε συνεργασία με τις μαροκινές αρχές για να ανακαλύψει τα κίνητρα του υπόπτου.

Τα σχολεία άνοιξαν και πάλι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

