Εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των σιδηροδρόμων, ειδικά στη βόρεια Γερμανία, προκαλεί η κακοκαιρία «Ζόλταν», η οποία πλήττει από χθες την περιοχή. Σημειώνονται καθυστερήσεις σε δρομολόγια, ενώ ακυρώνονται οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τη Δανία και πολλές υπαίθριες αγορές παρέμειναν χθες, Πέμπτη, το βράδυ κλειστές.

Η ταχύτητα των ανέμων στη Βόρεια Θάλασσα ξεπέρασε τοπικά τα 100 χλμ/ώρα.

Sturmtief „Zoltan“ trifft Weihnachtsverkehr auf der Schiene https://t.co/nkwg2OtIgW pic.twitter.com/OkpmnE1yNt — Deutschland Germany (@Deutschland_BRD) December 21, 2023

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή και Υδρογραφική Υπηρεσία (BSH), η στάθμη του νερού στον Έλβα αναμένεται να ανέλθει κατά περίπου τρία μέτρα πάνω από τη μέση υψηλή στάθμη (σ.σ.: ένα κύμα καταιγίδας θεωρείται σοβαρό εάν η στάθμη υπερβεί τα 2,50 μέτρα) και υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας στο Αμβούργο, αλλά και σε άλλες περιοχές της βόρειας ακτογραμμής, η προσέγγιση στην οποία θα πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές, να αποφεύγεται. Η κορύφωση του φαινομένου έχει προβλεφθεί για τις 11:00 (τοπική ώρα).

Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, καταγράφηκαν ζημιές σε σημεία του δικτύου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και από χθες το βράδυ σημειώνονται καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις περιφερειακών και υπεραστικών δρομολογίων στα βόρεια, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν έως τουλάχιστον το μεσημέρι και θα επηρεάσουν κυρίως τα δρομολόγια Μόναχο - Αμβούργο, Φρανκφούρτη - Αμβούργο και Κολωνία - Κάσελ, καθώς και τα τοπικά δρομολόγια γύρω στο Αμβούργο και στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.

Συνεργεία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) εργάζονταν ήδη τη νύχτα για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, «πολλά προβλήματα θα φανούν μόνο με το φως της ημέρας».

Η Βόννη ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τη χθεσινοβραδινή νεροποντή και τους ισχυρούς ανέμους, με τουλάχιστον 76 κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για κατεστραμμένες στέγες, πλημμυρισμένους χώρους και πεσμένα δέντρα.

Στη Σαξονία - Άνχαλτ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σε πολλές περιοχές οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές έκλεισαν νωρίτερα ή δεν άνοιξαν καθόλου, έπειτα από σχετική σύσταση των αρχών. Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από το μεσημέρι, αλλά θα ενταθούν και πάλι τη νύχτα. Ο «Ζόλταν» εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει το απόγευμα του Σαββάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

