«Όχι άλλο κάρβουνο;» Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η εμπνευσμένη από το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι, σπαρταριστή διαφήμιση για κάρβουνα και καυσόξυλα από μία τοπική επιχείρηση από τα Τρίκαλα.



Στο «Κάρβουνο-visioniko» διαφημιστικό σποτ, φαίνεται η ομάδα της εταιρίας «Καυσόξυλα Κολίτσας» με έδρα τα Τρίκαλα.

Οι εμπνευστές του διαφημιστικού σποτ πήραν τη μελωδία του «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι και γύρισαν ένα... άκρως επίκαιρο βίντεο τόσο από πλευράς Eurovision όσο και από πλευράς Πάσχα!

Το βίντεο ξεκινάει με την influencer Μαριάννα Γεωργάκη, σαν μια άλλη Μαρίνα Σάττι, να κρατά μια χάρτινη πινακίδα στην οποία αναγράφεται με μεγάλα γράμματα το όνομα της εταιρείας.

«Κάρβουνο καλό να βρω μακάρι, αρνί θέλω να ψήσω όχι ψάρι, κάνω πως ξεχνάω μα έρχεται Πάσχα και όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα» αναφέρουν οι στίχοι παραφράζοντας το τραγούδι της Σάττι.



Με φόντο τα Τρίκαλα τα καυσόξυλα και τα κάρβουνα Κολίτσας, το τραγούδι και τα σκηνικά παραπέμπουν ευθέως και επιτυχημένα στο βίντεο κλιπ της Σάττι

