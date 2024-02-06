Μετά από μία πτήση 11 ωρών από το Λος Αντζελες, ο πρίγκιπας Χάρι προσγειώθηκε πριν λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, σε ένα εσπευσμένο ταξίδι πίσω στην πατρίδα για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του βασιλιά Καρόλου.

Ο Κάρολος τηλεφώνησε στους δύο γιους του και τους αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, πριν εκδοθεί χθες η ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με την Daily Μail, ο Χάρι επέστρεψε στο Λονδίνο μόνος ενώ η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, έμεινε πίσω στην Καλιφόρνια με τα δυο του παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η επίσκεψη του Χάρι σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια αυξάνει τις ελπίδες για βασιλική «εκεχειρία» ανάμεσα στα δύο αδέλφια (Ουίλιαμ – Χάρι), για χάρη του πατέρα τους.

Ο Χάρι έχει αποξενωθεί από τον πατέρα και τον αδελφό του τα τρία τελευταία χρόνια και το 2023 εξέδωσε μια αυτοβιογραφία στην οποία επικρίνει τη βασιλική οικογένεια.

Ήρθε η ώρα για τον Χάρι να επιστρέψει στο σπίτι του;", αναρωτιέται η Mirror, όταν η Daily Mail διερωτάται αν «Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι θα συμφιλιωθούν επιτέλους;», αφού έχουν αποξενωθεί τα τελευταία χρόνια.

