Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι λέει ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε κατά την πρόσφατη νοσοκομειακή περίθαλψη του Βασιλιά για έναν καλοήθη διευρυμένο προστάτη.

«Επισημάνθηκε ένα ξεχωριστό θέμα ανησυχίας», λέει το Παλάτι, και «οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου».

Το Παλάτι δεν έχει αναφέρει τον τύπο καρκίνου με τον οποίον έχει διαγνωστεί πως πάσχει ο Βασιλιάς

Ο 75χρονος Μονάρχης συμβουλεύεται να αναβάλει τα δημόσια καθήκοντα, του αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται από το γραφείο του.

Ευδιάθετος, χαμογελαστός και σε καλή κατάσταση ο βασιλιάς Κάρολος έκανε χθες την πρώτη του εμφάνιση μετά την επέμβαση προστάτη.

Συνοδευόμενος από την Καμίλα, πήγε στην κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Ο 74χρονος Κάρολος χαιρέτησε χαμογελαστός όσους βρίσκονταν εκεί, φορώντας το σήμα το σήμα κατατεθέν του, το καμηλό παλτό και κρατώντας μια ομπρέλα.

O Βασιλιάς Κάρολος, πήρε εξιτήριο στις 29/1 το απόγευμα μετά από την προγραμματισμένη επέμβαση προστάτη στην οποία και υπεβλήθη τις προηγούμενες ημέρες.

Δημοσιογράφοι έσπευσαν από νωρίς έξω από την κλινική στο κεντρικό Λονδίνο προκειμένου να καλύψουν την προγραμματισμένη έξοδο του βασιλιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.