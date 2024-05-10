Eurovision 2024: Η απάντηση για γκριμάτσες και χασμουρητά της Μαρίνας Σάττι

Καμία πρόθεση δεν είχε να θίξει τη συμμετοχή του Ισραήλ και τη συνάδελφο της Eden Golan η Μαρίνα Σάττι, ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι της ελληνικής αποστολής στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας μετά τον σάλο που προκάλεσε βίντεο από συνέντευξη Τύπου στο τέλος του Β Ημιτελικού, το οποίο καταγράφει την Ελληνίδα τραγουδίστρια να χασμουριέται και να μορφάζει την ώρα που η Ισραηλινή συνάδελφός ετοιμάζεται να πάρει το λόγο.

Η ελληνική αποστολή είναι ξεκάθαρη και μιλώντας στο Eurofun τονίζει πως σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση από μεριάς της Μαρίνας Σάττι να προσβάλλει την Eden Golan ή γενικότερα την ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Όπως σχολίασαν σχετικά, αν κάποιος παρακολουθούσε όλο το βίντεο και όχι μόνο το σημείο των δηλώσεων της Eden Golan, θα διαπίστωνε πως από την αρχή μέχρι το τέλος, η Μαρίνα Σάττι αλληλοεπιδρούσε με παρόμοιο τρόπο καθ΄όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τόσο με τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όσο και με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

Η Μαρίνα Σάττι χασμουριόνταν σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, λόγω των πολύωρων προβών και του εξαντλητικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι με σκοπό να προσβάλλει την εκπρόσωπο του Ισραήλ, στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό του Σαββάτου.

