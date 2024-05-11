Η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο η Νίκι Χέιλι να είναι υποψήφια αντιπρόεδρος του Τραμπ, σύμφωνα με μία σημερινή αναφορά του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται πηγές, σχετικές με την πολιτική δυναμική που αναπτύσσεται.

Ο Τραμπ μπορεί να επιλέξει την Χέιλι αν πειστεί ότι η υποψηφιότητα της μπορεί να τον βοηθήσει να κερδίσει την προεδρία των ΗΠΑ, αποφεύγοντας ενδεχόμενη φυλάκιση του, καθώς στην περίπτωση που χάσει τις εκλογές, θα πρέπει να καλύψει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδα, αλλά και δικαστικές αποζημιώσεις, όπως προσθέτει η αναφορά του Axios.

Πηγή: skai.gr

