Σοκ στη Βραυρώνα. Νεκρό σε χωματερή στη Χαμολιά βρέθηκε το νεογνό το οποίο φέρεται να πέταξαν οι γονείς του στα σκουπίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα «έσπασε», και μίλησε στους γιατρούς του νοσοκομείου Αλεξάνδρα όπου νοσηλεύεται

Όλα ξεκίνησαν χθες Πέμπτη το βράδυ στη Βραυρώνα, όταν η γυναίκα με καταγωγή από το Νεπάλ πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν έγκυος. Δεν μπόρεσαν ωστόσο να προσδιορίσουν αν απέβαλε, ή αν γέννησε κανονικά. Μετά από ενημέρωση των γιατρών, οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε το ζευγάρι και όλος ο χώρος ήταν γεμάτος αίματα. Συγκεκριμένα, βρήκαν σεντόνια και ρούχα με αίμα.



Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές από την έρευνα στη γειτονιά εντοπίστηκε βίντεο που έχει καταγράψει τον πατέρα να πετάει αργά το βράδυ τσάντα με σκουπίδια. Από την έρευνα των αστυνομικών ωστόσο δεν βρέθηκε το νεογνό, ενώ αμέσως ο πατέρας προσήχθη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr δήλωσε άγνοια για εγκυμοσύνη της συζύγου του.

Όταν πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία η γυναίκα ισχυρίστηκε στους γιατρούς πως οφείλεται σε σεξουαλική επαφή που είχε με τον σύζυγο της. Σήμερα όμως πληροφορίες αναφέρουν πως «έσπασε» και μίλησε στους γιατρούς για το τι συνέβη.

Η μητέρα του νεογνού νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Αλεξάνδρα, ενώ στο τοπικό ΑΤ κρατείται και ο πατέρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση στο νεογνό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

