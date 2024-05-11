Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του έχουν καταλάβει τέσσερα συνοριακά χωριά στην περιοχή του Χάρκοβο στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία πραγματοποίησε επιθετική ενέργεια την Παρασκευή.

Στη σημερινή ενημέρωσή του το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα χωριά Πλετένιβκα, Οχίρτσεβι, Μπορίσιβκα, Πίλνα και Στρίλετσνα που βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή με τη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν και το χωριό Κεραμίκ στην περιοχή του ανατολικού Ντόνετσκ, με την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων να είναι σταθερή, κατά τους μήνες που προηγήθηκαν.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα, τις επιθέσεις τους στην περιοχή βορειοανατολικά του Χάρκοβο και προσπαθούν να προωθηθούν περισσότερο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο αρκετών χωριών κοντά στα ουκρανικά σύνορα, όπου οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν μία νέα επίθεση από χθες.

Πηγή: skai.gr

