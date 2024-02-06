Την περασμένη Δευτέρα, ο βασιλιάς Κάρολος βγήκε από μια ιδιωτική κλινική μαζί με την Καμίλα για να χαμογελάσει και να χαιρετήσει ένα μικρό πλήθος.

Το μήνυμα που θέλησαν να μεταφέρουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ήταν προφανές: ο μονάρχης είναι δυνατός και θα συνεχίσει τα καθήκοντά του, παρά την «αναποδιά» στην υγεία του.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η νύφη του, Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, απομακρύνθηκε από το ίδιο νοσοκομείο μετά από προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά.

Για αρκετές ημέρες, οι εικασίες των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης σχετικά με την υγεία τους - και της μοναρχίας στο σύνολό της - καταλάγιασαν.

Ωστόσο, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Δευτέρας ότι ο Κάρολος διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου προκάλεσε αναπόφευκτα μια νέα φρενίτιδα και θα εγείρει για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον είναι δίκαιο να περιμένει κανείς από έναν 75χρονο άνδρα να εκπληρώσει ένα πρόγραμμα δημόσιων καθηκόντων.

Ξεκίνησε τη νέα του δουλειά, μια δεκαετία μετά τη συνταξιοδότηση των περισσότερων ανδρών. Για πολλούς, θα φανεί σαν η μοίρα να έβαλε άλλη μια πρόκληση μπροστά σε μια βασιλεία που περιμένει τόσο καιρό…

Εβδομήντα δύο χρόνια πριν, όταν ο παππούς του πέθανε και η μητέρα του έγινε βασίλισσα, ο Κάρολος έγινε διάδοχος σε ηλικία τριών ετών. Κατείχε αυτόν τον τίτλο για 70 χρόνια, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Από τότε που ανέλαβε, υπήρξε ένας αρκετά προσεκτικός βασιλιάς, που εργάζεται μέσα στους νέους περιορισμούς, αλλά εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να εστιάζει στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, όπως το περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής, το κοινό φαίνεται να τον έχει αποδεχτεί, με μια πρόσφατη δημοσκόπηση να διαπιστώνει ότι πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάνει καλή δουλειά, ενώ μόνο το 9% δήλωσε ότι κάνει κακή δουλειά.

Charles’s cancer diagnosis will cast doubt on his future role https://t.co/p3nFIVrhpY — Guardian Australia (@GuardianAus) February 5, 2024

Όπως πάντα, το Παλάτι ήταν πρόθυμο να δείξει ότι οι δουλειές συνεχίζονται κανονικά, επιμένοντας ότι η μοναρχία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να ευημερεί χωρίς τον Κάρολο και την Κέιτ να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Η Καμίλα συνέχισε τις υποχρεώσεις της και όταν οι καλοθελητές ρώτησαν για την υγεία του βασιλιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έδωσε ευγενικές διαβεβαιώσεις ότι «τα πάει καλά» και ότι συνεχίζει την ανάρρωσή του.

Η δήλωση του Παλατιού έδινε σίγουρα την εντύπωση ότι ο βασιλιάς ήλπιζε να επιστρέψει σύντομα. Ανέφερε ότι ο βασιλιάς «παραμένει απόλυτα θετικός για τη θεραπεία του και προσβλέπει στην επιστροφή του στα δημόσια καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό».

Και έχει επανέλθει και στο παρελθόν, αν και κανένας από τους προηγούμενους τραυματισμούς και τις παθήσεις του δεν συγκρίνεται με τη σημερινή κατάσταση. Ο Κάρολος είναι δραστήριος. Κάνει πεζοπορία σε λόφους και ασχολείται με την κηπουρική, αλλά υποφέρει από πόνους στην πλάτη, που αποδίδονται σε πολλές πτώσεις από άλογα.

Το πάθος του για το πόλο ήταν η πηγή πολλών από τους προηγούμενους τραυματισμούς του. Αποσύρθηκε από το άθλημα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια παιχνιδιού, έχοντας σπάσει πολλά οστά. Αργά αλλά σταθερά έχει αφήσει το δικό του «στίγμα» ως βασιλιάς, αλλά η θεραπεία τον περασμένο μήνα για τον προστάτη και τώρα αυτή η ανακοίνωση, θα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα διαμορφώσει τον ρόλο του στο μέλλον.

Τον Ιούνιο του 2001, έσπασε ένα μικρό οστό στον ώμο του μετά από πτώση από το άλογό του κατά τη διάρκεια κυνηγιού αλεπούς. Καθώς φρόντιζε τους κήπους του, χτύπησε κατά λάθος τον αντίχειρά του με ένα σφυρί και έσπασε το δάχτυλό του.

Το 2003 υποβλήθηκε σε επέμβαση κήλης στο ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward VII's Hospital στο Λονδίνο, το νοσοκομείο που προτιμά η βασιλική οικογένεια.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Κάρολος, τότε 71 ετών, κόλλησε κορωνοϊό, αλλά είχε μόνο ήπια συμπτώματα. Τον Φεβρουάριο του 2022 κόλλησε για δεύτερη φορά Covid, αλλά ήταν τριπλά εμβολιασμένος.

Προς το παρόν, λέει το Παλάτι, έχει αναβάλει τα καθήκοντα που αφορούν το κοινό, αλλά θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κρατικές υποθέσεις…

