Σοκ στις ΗΠΑ: Εν ψυχρώ δολοφονία ζευγαριού σε μπαρ

Σοκαρισμένες οι ΗΠΑ από την εν ψυχρώ δολοφονία νεαρού ζευγαριού μέσα σε μπαρ του Ουισκόνσιν.

Η Τζίνα Γουάινγκαρτ, 37 ετών και ο Έμερσον Βάινγκαρτ, 33 ετών, σκοτώθηκαν μέσα στο Sports Page Barr στο Έλκχορ, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

'Beautiful and kind-hearted' newlywed couple are shot dead in Wisconsin bar just months after marrying: Groom's father says cops 'better find' the suspect



A 'beautiful and kind-hearted' newlywed couple have been shot dead inside a Wisconsin bar and police are yet to identify… pic.twitter.com/XuDCpup9RW — News News News (@NewsNew97351204) February 4, 2024

Σύμφωνα με το WAFB 9, η γυναίκα εργαζόταν ως μπαργούμαν μερικής απασχόλησης στο συγκεκριμένο μπαρ και ο σύζυγός της της έκανε παρέα.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουόλγουορθ έλαβε αργά το βράδυ, μια κλήση για πυροβολισμούς και τουλάχιστον «έναν τραυματία» στο μπαρ.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν νεκρούς τόσο τον Έμερσον όσο και την Τζίνα.

Οι πυροβολισμοί βρίσκονται ακόμη υπό έρευνα και δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είναι ανατριχιαστικό», είπε ο πατέρας του Έμερσον, Τζεφ Γουάινγκαρτ.

«Κάποιος πρέπει να τους είδε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν μόνο αυτή και αυτός στο μπαρ. Άρα κάποιος τους είδε, και κάποιος έπρεπε να δώσει μια περιγραφή τους, και κάποιος έπρεπε να δει το αυτοκίνητο όταν έφυγε, και καλύτερα να τον βρουν», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Ιούνιο του 2023.

Ο Έμερσον ήταν διευθυντής τμήματος σε ένα παντοπωλείο και η Τζίνα εργαζόταν επίσης στην Wisconsin Vision Associates.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.