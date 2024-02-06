Οι ουκρανικές Αρχές εξάρθρωσαν δίκτυο Ρώσων κατασκόπων στην υπηρεσία πληροφοριών

Oι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη ότι πέντε πρώην και εν ενεργεία πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών θεωρούνται ύποπτοι ότι παρείχαν πληροφορίες στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB), λέγοντας ότι «εξουδετέρωσαν» αυτό το «ισχυρό δίκτυο» της Μόσχας.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) άφησαν να εννοηθεί ότι πέντε μέλη αυτής της «εχθρικής οργάνωσης» συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, πρόκειται για «Ουκρανούς πολίτες». Ο ένας από αυτούς εργαζόταν για περιφερειακό παράρτημα της SBU και οι τέσσερις άλλοι ήταν, στο παρελθόν, εργαζόμενοι της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας (GUR) και της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού.

Οι ειδικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι έτσι «εξουδετέρωσαν ένα ισχυρό δίκτυο πρακτόρων των FSB» που επιχειρούσε στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος τους ήταν να μεταδώσουν στη Ρωσία πληροφορίες για τον ουκρανικό στρατό και τις «βασικές ενεργειακές υποδομές» της χώρας.

Ορισμένοι από αυτούς τους πράκτορες είχαν ενημερώσει τη Μόσχα για τον τύπο οχημάτων που χρησιμοποιούνται από την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, την τοποθεσία Ουκρανών στρατιωτών, τα συστήματα ασφαλείας σε δύο ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς, ή ακόμα και για τη διαδρομή μεταφοράς ξένων όπλων στη χώρα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο ένας εξ αυτών έδωσε επίσης στοιχεία για τα συστήματα άμυνας κοντά στην Οδησσό, πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και τα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ τα δύο αυτά σημεία αποτελούν συχνά στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Οι πράκτορες είναι ύποπτοι για «εσχάτη προδοσία» για την παροχή των πληροφοριών αυτών έναντι αμοιβής, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει ανακοινώσει ότι έχει αποκαλύψει μεγάλο αριθμό πρακτόρων της Μόσχας που είχαν διεισδύσει στις δομές του Κράτους και κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες, κάποιες φορές σε υψηλές θέσεις.

Οι ρωσικές αρχές, από την πλευρά τους, έχουν κατηγορήσει κάποιους δικούς τους πολίτες ή αλλοδαπούς ότι εργάζονται για λογαριασμό της Ουκρανίας, δίνοντας πληροφορίες ή προετοιμάζοντας ενέργειες δολιοφθοράς.

