«Δυστυχώς, η ΝΔ περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα και για όλα η απάντηση είναι 41%. Είθε ο ελληνικός λαός να τους δώσει ένα καθαρό μήνυμα. Ως εδώ στην παρέλαση αλαζονείας και αδιαφορίας που έχει η κυβέρνηση και το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζοντας την περιοδεία του στην Κρήτη σήμερα επισκέφθηκε το Αρκαλοχώρι.

«Η 9η Ιουνίου είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να στείλει ο ελληνικός λαός ένα μήνυμα αποδοκιμασίας για το μέγεθος της ακρίβειας, την κατάρρευση του ΕΣΥ, για την υποβάθμιση των τριών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, για την τεράστια δημιουργία προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, που λίγοι λυμαίνονται τα δάνεια και όχι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι ψήφος για την παράταξη που θέλει μία ενιαία εξωτερική πολιτική, ευρωστρατό και μόνιμα ταμεία που θα μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ κρατών και κοινωνιών».

«Ζητάω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να αγωνιστούμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η ζωή τους», επεσήμανε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Αρκαλοχώρι όπου συνομίλησε με πολίτες στην αγορά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισκέφθηκε και το δημαρχείο όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο, στελέχη του δήμου, τοπικούς φορείς, αλλά και τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα».

Ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος, Βασίλης Κεγκέρογλου, καλωσόρισε τον κ. Ανδρουλάκη στον τόπο καταγωγής του, λέγοντας ότι η περιοχή μετά τον σεισμό του 2021 εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο κ. Κεκγέρογλου υπογράμμισε ότι από τα οκτώμισι χιλιάδες κτίρια που ελέγχθηκαν, πέντε χιλιάδες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα και κόκκινα, και σχολίασε πως αν και έχουν δοθεί στους δικαιούχους προκαταβολές, ο αριθμός των αδειών επισκευών και ανοικοδόμησης που έχουν προχωρήσει «δείχνει τη γύμνια» σε ό,τι αφορά τη στήριξη και τα μέτρα από την πολιτεία. «Έχουν κατατεθεί τρεις χιλιάδες φάκελοι και έχουν δοθεί μόλις 100 άδειες», είπε ο κ. Κεγκέρογλου, προσθέτοντας πως μέχρι και σήμερα 160 οικογένειες ζουν σε οικίσκους και άλλες 160 μέσα σε σπίτια που είναι χαρακτηρισμένα κίτρινα και κόκκινα. «Δεν υπάρχει σχέδιο ανασυγκρότησης και ενιαίος συντονισμός», σημείωσε ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος, ο οποίος αναφέρθηκε και σε ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής που πρέπει να προχωρήσουν, που σχετίζονται και με το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα», Κώστας Γκαντάτσιος, ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη τη στήριξη των σεισμόπληκτων, στη βάση της ανάγκης για πίεση -όπως είπε- προς την πολιτεία, προκειμένου να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα μέσω των οποίων θα βοηθηθούν οι σεισμόπληκτοι, απλοποίηση των διαδικασιών για τις άδειες, και αντιμετώπιση του ζητήματος των κατασχέσεων και πλειστηριασμών, που «συνεχίζονται ακόμη και σε σεισμόπληκτα σπίτια».

«Τρία χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, το Αρκαλοχώρι βιώνει την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να συμπληρώσει: «Είμαστε εδώ και κοινοβουλευτικά για να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους με τις επερωτήσεις μας, με την προσπάθειά μας να αναδείξουμε το θέμα, διότι θεωρούμε ότι στο Αρκαλοχώρι υπάρχει μία πολύ μεγάλη αδικία. Μία τεράστια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση».

«Δεν μπορούν να υπεκφεύγουν», επεσήμανε υπογραμμίζοντας ότι «και σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν ανάλογα προβλήματα» και πως εν έτει η 2024 «το κράτος πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αποκατάστασης και όχι να αδιαφορεί μπροστά σε τόσο σοβαρές καταστάσεις».

Το απόγευμα, ο κ. Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει στους Αγ. Δέκα και θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη. Στις 19:30 θα μιλήσει στις Μοίρες, στην Πλατεία Δημαρχείου, και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον δήμαρχο, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

