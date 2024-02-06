Έκρηξη σημειώθηκε πλησίον του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου STAR NASIA με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης και έπλεε προς νότο.

Κατά δήλωση του πλοιάρχου το πλοίο, που έπλεε από τις ΗΠΑ προς την Ινδία, έπεσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη στα δεξιά του και να υποστεί υλικές ζημιές. Αργότερα, ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι η έκρηξη προήλθε από χτύπημα που προκάλεσε drone.

To πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 13:15 και μεχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος, όλοι από τις Φιλιππίνες.

Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Star Bulk Carrier.

Πηγή: skai.gr

