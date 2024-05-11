Σε 15 προσαγωγές έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ, Παρασκευή, στη Μύκονο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρας και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη ενός.

Τουλάχιστον επτά από αυτές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε πίσω από νυχτερινό κέντρο του νησιού, όπου περίπου 25 άτομα πακιστανικής καταγωγής συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με έναν άνδρα να τραυματίζεται θανάσιμα με μαχαίρι και άλλον έναν να τραυματίζεται σοβαρά.

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στο λιμάνι και το αεροδρόμιο του νησιού προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης του ανθρωποκτονίας.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η τοπική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

