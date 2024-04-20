Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή μεταβάλλουν τα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται πλέον ο πόλεμος καθώς η επίθεση του Ισραήλ στο Ισφαχάν εισήγαγε για πρώτη φορά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από αεροσκάφος εν πτήσει.

Οι Ισραηλινοί απογειώθηκαν μέσα από το Ισραήλ διέσχισαν δύο χώρες, πέρασαν πάνω από την Ιορδανία και στο Ιράκ ή τη Συρία εκτόξευσαν αυτό το νέο όπλο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Παλιούρα. Σημειώνεται ότι οι Ισραηλινοί δεν δίνουν σημασία εδώ και καιρό σε βαλλιστικούς πυραύλους και προτίμησαν να το κάνουν αεροπορικό όπλο για πρώτη φορά καθώς δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά παρόμοια επιχείρηση.

Η αποκάλυψη έγινε σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς σε συντρίμμια στο έδαφος του Ιράν, αποτυπώνεται ένας μηχανισμός πυραύλων που είναι δύο χαρακτηριστικοί κρίκοι. Παράλληλα, στις φωτογραφίες φαίνεται και το φτερό του πυραύλου.

Σε επόμενο στάδιο, στη σύγκριση με φωτογραφίες από τον πύραυλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κατά του Ιράν διακρίνονται οι δύο χαρακτηριστικοί κρίκοι στο ίδιο σημείο, επίσης, ενώ σε άλλη φωτογραφία στην οποία μετρήθηκαν τα φτερά στο πίσω μέρος φαίνεται ότι είναι ακριβώς ίδια. Πρόκειται για τον προωθητή, το booster του πυραύλου Rock ή αλλιώς με το παρατσούκλι του, Blue Sparrow.

Παράλληλα, σε ρεπορτάζ τους οι New York Times αναφέρουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πραγματοποιήθηκε με ένα ισραηλινό όπλο που κατέστρεψε το ιρανικό αμυντικό σύστημα που είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την καταστροφή εναέριων απειλών κοντά στο Νατάνζ, μια πόλη στο κεντρικό Ιράν, κρίσιμη για το μυστικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους και δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Το χτύπημα, είπαν οι δυτικοί αξιωματούχοι, στόχευε στο να δώσει ένα μήνυμα στο Ιράν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να παρακάμψει τα αμυντικά του συστήματα και να τα παραλύσει, χρησιμοποιώντας ένα μόνο κλάσμα της δύναμης που εξαπέλυσε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα όταν εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους στο Ισραήλ.

Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το όπλο έπληξε ένα αντιαεροπορικό σύστημα S-300 σε στρατιωτική βάση στην κοντινή επαρχία Ισφαχάν. Τις αναφορές των αξιωματούχων υποστηρίζουν δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από τους New York Times, οι οποίες έδειξαν ζημιά στο ραντάρ ενός συστήματος S-300 στην Όγδοη αεροπορική βάση Shekari στο Ισφαχάν.

Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από πολεμικό αεροπλάνο μακριά από τον ισραηλινό ή ιρανικό εναέριο χώρο και περιλάμβανε τεχνολογία που του επέτρεπε να περάσει απαρατήρητο από τα ραντάρ του Ιράν. Ούτε ο πύραυλος ούτε το αεροσκάφος που τον εκτόξευσε εισήλθαν στον ιορδανικό εναέριο χώρο, δήλωσαν οι δυτικοί αξιωματούχοι, προκειμένου να μην εμπλακεί το Αμμάν στην σύγκρουση, το οποίο είχε βοηθήσει στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο ιρανικός στρατός δεν εντόπισε εισβολή στον εναέριο χώρο του Ιράν την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων drones, πυραύλων και αεροσκαφών. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν πυραυλικές επιθέσεις και ότι το σύστημα αεράμυνας του Ιράν δεν είχε ενεργοποιηθεί.



