Μία συγκλονιστική ανακάλυψη για τη ζωή στον τόπο τους πριν από έναν αιώνα έκαναν εργάτες κατεδάφισης σχολείου στη Μινεσότα, οι οποίοι σκάβοντας ανέσυραν μία χρονοκάψουλα 104 ετών!

Γκρεμίζοντας το κτίριο ενός πρώην λυκείου της Μινεσότα, οι εργάτες ανακάλυψαν ένα μεταλλικό κουτί που είχε θαφτεί το 1920 στον ακρογωνιαίο λίθο του τότε γυμνασίου της Owatonna.

Η είδηση έγινε πρώτο θέμα στα τοπικά μέσα και η χρονοκάψουλα ανοίχτηκε σε ειδική τελετή στο σχολείο.

Μέσα στο κουτί, μαθητές και καθηγητές είχαν αποθηκεύσει αποκόμματα εφημερίδων την ημέρα που τα έθαψαν, ένα βιβλίο της ιστορίας της πόλης τους, μαζί με άλλα αντικείμενα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι όλα τα ευρήματα ήταν καλοσυντηρημμένα και θα φυλαχθούν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη μουσείο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

