Zελένσκι: Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενός νομοσχεδίου βοήθειας προς τη χώρα του στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας.

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στα δύο κόμματα, και προσωπικά στον πρόεδρο (σ.σ. της Βουλής) Μάικ Τζόνσον για την απόφαση να παραμείνουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο θα μεταβεί προς ψήφιση από την αμερικανική Γερουσία «θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τα δύο έθνη μας να γίνουν ισχυρότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

