Το Ιράν ενδέχεται να παραλάβει την επόμενη εβδομάδα 24 μαχητικά αεροσκάφη Σουχόϊ 35 από τη Ρωσία, σύμφωνα με αρκετές αναφορές στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν το Σάββατο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΊ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Η εξέλιξη σε αυτό το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική, καθώς συμπίπτει με την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Η αεροπορία του Ιράν είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς αποτελείται από πολύ παλιά μαχητικά και η παραλαβή αυτή πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με αναφορές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, η πρώτη αποστολή Σουχόι 35 πρόκειται να φτάσει στην Τεχεράνη την επόμενη εβδομάδα.



