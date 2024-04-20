Συρία: Ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο κοίτασμα αερίου Conoco

Οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της αμερικανικής βάσης στο κοίτασμα αερίου Conoco στο Deir Ezzor της Συρίας

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων @syriahr.

Παράλληλα επισημάνθηκε πως οι αμερικανικές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αεράμυνα στις βάσεις Conoco και Al-Omar.

Πηγή: skai.gr

