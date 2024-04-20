Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συρία: Ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο κοίτασμα αερίου Conoco

Παράλληλα επισημάνθηκε πως οι αμερικανικές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αεράμυνα στις βάσεις Conoco και Al-Omar.

Συρία: Ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο κοίτασμα αερίου Conoco

Οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της αμερικανικής βάσης στο κοίτασμα αερίου Conoco στο Deir Ezzor της Συρίας

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων @syriahr.

Παράλληλα επισημάνθηκε πως οι αμερικανικές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αεράμυνα στις βάσεις Conoco και Al-Omar.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν βάση ΗΠΑ Συρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark