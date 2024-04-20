Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Τουλάχιστον 58 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι που πήγαιναν σε μια κηδεία έχασαν τη ζωή τους όταν το υπερφορτωμένο σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Μπανγκί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας.

"Ανασύραμε 58 πτώματα. Δεν γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο σκάφος", δήλωσε ο Τόμας Ντζιμασέ σε τοπικό ραδιοφωνικό δίκτυο.

Σύμφωνα με μάρτυρες και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σκάφος μετέφερε πάνω από 300 ανθρώπους όταν ανατράπηκε στον ποταμό Μπόκο.

Το σκάφος μετέφερε τους ανθρώπους που πήγαιναν στην κηδεία ενός τοπικού φύλαρχου. Ανετράπη λίγο μετά τον απόπλου, με τις ομάδες διάσωσης να φτάνουν στο σημείο 40 λεπτά μετά την ανατροπή.

Οικογένειες βρίσκονταν κοντά στο ποτάμι σήμερα για να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

