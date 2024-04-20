Η Βουλή των Αντιπροσώπων πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία και Ισραήλ

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, μετά από μήνες έπειτα από μήνες διαφωνιών και αντεγκλήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του.

Πάνω από δύο μήνες έχουν περάσει από τότε που η Γερουσία - όπου οι Δημοκρατικοί ψήφισαν ένα παρόμοιο νομοσχέδιο - και ο πρόεδρος Μπάιντεν μέχρι και τον κορυφαίο Ρεπουμπλικανό της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ προέτρεπαν τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.

Το ασυνήθιστο πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, χορήγηση βοήθειας στην Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και ένα μέτρο που περιλαμβάνει κυρώσεις και μέτρα κατά της κινεζικής εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και πιθανή μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο που επιβάλλει τους νέους περιορισμούς στο TikTok ήταν το πρώτο από τα τέσσερα που ψηφίστηκε σήμερα.

«Ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνει το Κογκρέσο», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του χθες Παρασκευή. «Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της αμερικανικής ηγεσίας σε μια κομβική περίοδο. Η κυβέρνηση προτρέπει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου να ψηφίσουν και να στείλουν γρήγορα αυτό το συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης στο γραφείο του προέδρου»

«Δεν είναι η τέλεια νομοθεσία, δεν είναι η νομοθεσία που θα γράφαμε αν οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν τον έλεγχο εκτός της της Βουλής, της Γερουσίας και του Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τζόνσον χθες σε δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούμε να καταλήξουμε υπό αυτές τις συνθήκες για να φροντίσουμε αυτές τις πραγματικά σημαντικές υποχρεώσεις».

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκφράσει έντονη αντίθεση για περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά δεδομένου του αυξανόμενου εθνικού τους χρέους ύψους 34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ - με τεράστια επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα - στις 12 Απριλίου εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τζόνσον και με ανάρτησή του την Πέμπτη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι η επιβίωση της Ουκρανίας είναι σημαντική για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.