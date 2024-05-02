Ο «σκληροπυρηνικός» Μακρόν, η επέλαση της Ρωσίας και ο κίνδυνος να χαθεί η Ουκρανία

Πόσο κοντά είναι ο κόσμος σε μία γενικευμένη σύρραξη στο έδαφος της Ευρώπης; Μπορεί οι αναλυτές να μην είναι σε θέση να δώσουν ποσοστά, βάσει όμως των εκτιμήσεών τους, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά στη σύγχρονη ιστορία. Τα τελευταία 24ωρα οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν επιτύχει σημαντικές νίκες στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στις δυτικές δυνάμεις, πολύ δε περισσότερο στην Ευρώπη. Μία Ευρώπη, ωστόσο, που εμφανίζει τον συνήθη... πλουραλισμό απόψεων, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αφήνει -για μία ακόμη φορά- ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στο πλευρό του ουκρανικού στρατού, τον Βίκτορ Όρμπαν να μην δέχεται ούτε καν τη βοήθεια σε οπλισμό του Κιέβου και τους υπόλοιπους ηγέτες να αντιτίθενται στα λεγόμενα του Μακρόν, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό.

Γιατί όμως ο Μακρόν «βγαίνει μπροστά» και πιέζει για μία πιο ουσιαστική βοήθεια, ακόμη και εμπλοκή των ευρωπαϊκών δυνάμεων στον πόλεμο της Ουκρανίας;

Οι φόβοι των Ευρωπαίων για τον επεκτατικό πόλεμο των Ρώσων

Η απάντηση προκύπτει από τους φόβους που εκφράζουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για τα μακροχρόνια σχέδια της Ρωσίας. Η Μολδαβία ζητεί ενίσχυση των συνόρων της, καθώς η Υπερδνειστερία είναι μία περιοχή που βρίσκεται στα άμεσα συμφέροντα της Μόσχας. Η Πολωνία δέχεται πιέσεις τόσο από το ουκρανικό έδαφος, όπου διεξάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, όσο και από τη Λευκορωσία, η οποία μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή, ως άμεσος σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή.

Οι χώρες της Βαλτικής έχουν εκφράσει σοβαρούς φόβους για τις προθέσεις της Ρωσίας, παρ' ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν την πλήρη κάλυψη της Συμμαχίας.

Ορισμένοι δυτικοί ηγέτες όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός άμυνας της Γερμανίας και ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Ρωσίας μπορεί να περιλαμβάνουν μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

Στο «κάδρο» βρίσκεται και η Φινλανδία, η οποία θεωρεί άμεση απειλή τη Ρωσία για περισσότερους από έναν λόγους. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του αρχηγού των φινλανδικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος προειδοποίησε την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Όπως τόνισε ο στρατηγός Γιάνε Γιάακολα, η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσει την ενότητα της Συμμαχίας.

Γιατί τηρεί σκληρή στάση ο Μακρόν

Την πιο «σκληροπυρηνική» γραμμή, ωστόσο, απέναντι στη Ρωσία, εκφράζει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. Γιατί; Διότι πιστεύει ότι αν χαθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα ενδυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα επιχειρήσει να συνεχίσει τον επεκτατικό της πόλεμο και σε άλλα κράτη.

Στη συνέντευξή του στον Economist, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε με έμφαση ότι πρέπει πάση θυσία να μην χαθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει -ίσως- στην πιο κρίσιμη καμπή του. Ο λόγος; Η 5μηνη παύση ανεφοδιασμού οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία. Μία παύση που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για την έκβαση του πολέμου και που αποδικνύεται πόσο αρνητική ήταν η επίδραση της -τυχαίας;- παράλληληλης στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιρσαήλ και στη Γάζα.

Ο Μακρόν, πάντως, πιστεύει ακράδαντα ότι η Ρωσία δεν πρέπει να βγει νικήτρια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι σε αυτήν την περίπτωση, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν άμεση κίνδυνο.

Η στάση του, ωστόσο, εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Ο πρώτος αφορά την εμπλοκή ΝΑΤΟϊκής δύναμης στον πόλεμο. Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό θα σημάνει γενικευμένο πόλεμο. Τόσο η Γαλλία, όσο και η Ρωσία είναι πυρηνικές δυνάμεις. Ο καθένας μπορεί να αντιληφιθεί τον κίνδυνο που θα προκύψει από μία πιθανή εμπλοκή ή σύγκρουση.

Η Μόσχα επωφελήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα

Σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία φαίνεται ότι από μόνη της δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία. Η Μόσχα επωφελήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα και την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Δύση έδειξε ότι δεν μπορεί να τροφοδοτεί με οπλικά συστήματα δύο μεγάλους πολέμους ταυτόχρονα.

Οι πληροφορίες για μία πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης στα μέσα Μαΐου, σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη αδυναμία της Δύσης να εξοπλισει την ουκρανική άμυνα, δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα κριθεί το μέλλον της Ουκρανίας. Οι εξελίξεις ενδέχεται να είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες, ενώ η αντίσταση του Κιέβου δείχνει να κάμπτεται.

Πηγή: skai.gr

