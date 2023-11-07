Στη διάψευση των παλαιστινιακών πηγών περί επικείμενης συνάντησης αντιπροσωπείας της Χαμάς, με επικεφαλής τον ηγέτη της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.προχώρησε η τουρκική προεδρία.

Ο Χανίγια είχε ήδη μιλήσει με τον Ερντογάν για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας πριν δύο εβδομάδες. Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους έχει επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, δείχνοντας ανοιχτή υποστήριξή στη Χαμάς, την οποία η Άγκυρα δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, ο Χανίγια, ο οποίος από το 2019 μένει μεταξύ του Κατάρ και της Τουρκίας, «ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και για τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα καθώς και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη».

Η Τεχεράνη υποστηρίζει τη Χαμάς, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν είχε κάποιο ρόλο στην αιφνιδιαστική επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.