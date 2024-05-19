Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ποιος παίκτης των πράσινων είναι αήττητος κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο παίκτης του Χρήστου Κόντη που δεν εχει γνωρίσει την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο  

Παναθηναϊκός: Ποιος παίκτης των πράσινων είναι αήττητος κόντρα στον Ολυμπιακό

Το τελευταίο του αγώνα στα Play Off δίνει την Κυριακή ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να υποδέχονται τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που δεν είναι μόνο γοήτρου, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να τερματίσουν στην 3η θέση και να εξασφαλίσουν την Ευρώπη ό,τι και να γίνει στον τελικό Κυπέλλου με τον Άρη.

Πηγή: paopantou.gr

