Οι κάτοικοι επτά χωριών απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Ίμπου στο απομακρυσμένο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το Ίμπου εξερράγη χθες, Σάββατο, το βράδυ, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 4 χιλιομέτρων στον ουρανό, σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

Κοινή ομάδα που συνέστησαν στελέχη της αστυνομίας, του στρατού και των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης απεστάλη στην περιοχή για να απομακρύνει τους κατοίκους γύρω χωριών, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Αμπντούλ Μουχάρι της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν μέλη της ομάδας να βοηθούν ηλικιωμένους και να μεταφέρουν κατοίκους με φορτηγά σε άλλες περιοχές για να στεγαστούν τη νύχτα σε σκηνές που στήθηκαν εκτάκτως.

Η υπηρεσία αυτή δεν παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν. Ωστόσο οι αρχές συνέστησαν την απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα 7 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο.

Η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας είχε αυξήσει το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο έκρηξης του ηφαιστείου στο υψηλότερο επίπεδο από την Πέμπτη, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο Ίμπου.

Η κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ίμπου ακολουθεί σειρά εκρήξεων διαφόρων άλλων ηφαιστείων στην Ινδονησία, η οποία βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού και έχει 127 ενεργά ηφαίστεια.

Πάνω από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις κρύας λάβας από το ηφαίστειο Μαράπι, ένα από τα πιο ενεργά στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στις 11 Μαΐου και σάρωσαν τις γύρω περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες εξερράγη και το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο Βόρειο Σουλαουέσι, εκτοξεύοντας πυρακτωμένη λάβα και αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν πάνω από 12.000 ανθρώπους σε κοντινό νησί λόγω της έκρηξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

