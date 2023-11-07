Μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, το Χόλυγουντ πενθεί σήμερα τον απροσδόκητο χαμό του πρωταγωνιστής του CSI Miami, Έβαν Έλινγκσον (Evan Ellingson)

Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Evan Ellingson: CSI Miami and My Sister's Keeper star dies at 35 https://t.co/jO9rghWeKM — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2023

Ο Έλινγκσον πέθανε στο σπίτι του στην κομητεία San Bernardino, ενώ το πτώμα του εντοπίστηκε μέσα στην κρεβατοκάμαρά του, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, αλλά - σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία - οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ο Έλινγκσον είχε τον ρόλο του Kyle Harmon στο CSI: Miami μεταξύ 2007 και 2010 και τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2007 εμφανίστηκε με τον Kiefer Sutherland στο 24, παίζοντας τον ανιψιό του πρωταγωνιστή.

Δύο χρόνια αργότερα υποδύθηκε τον έφηβο γιο της Cameron Diaz στο δράμα My Sister’s Keeper.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του στο TMZ, ο ηθοποιός πάλευε με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στην οικογένεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.