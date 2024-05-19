Μητσοτάκης: Το ψηφιακό σχολείο θα δώσει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών

Εκτενή αναφορά στο ψηφιακό σχολείο κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό κυβερνητικού έργου μέσω Facebook. Τόνιζει ότι «η επένδυση στο καλό δημόσιο σχολείο είναι ο βασικός τρόπος για να καταφέρουμε να μειώσουμε τις ανισότητες» και συμπληρώνει ότι το Ψηφιακό Σχολείο (digitalschool.gov.gr), η νέα, δωρεάν, ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη προσφέρει ψηφιακές φροντιστηριακές παραδόσεις για τους μαθητές όλων των τάξεων, ψηφιακά μαθήματα σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αλλά και ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των γονέων για τις επιδόσεις των παιδιών τους και τη σχολική δραστηριότητά του.

Ο απολογισμός του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Μαζί σας και αυτήν την Κυριακή με την ανασκόπηση της εβδομάδας, η οποία όπως θα δείτε έχει έντονο ψηφιακό στίγμα.

Θα ξεκινήσω αμέσως, με πρώτο θέμα την Παιδεία. Η επένδυση στο καλό δημόσιο σχολείο είναι ο βασικός τρόπος για να καταφέρουμε να μειώσουμε τις ανισότητες, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και γεωγραφικές. Για να έχουν όλα τα παιδιά μας, από όπου κι αν προέρχονται, τις ίδιες ευκαιρίες να προκόψουν στη ζωή τους. Γι’ αυτό και η νέα μας πολιτική με κάνει πολύ περήφανο, καθώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του δημοσίου σχολείου, μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και μειώνει την απόσταση που χωρίζει τα δημόσια από τα ιδιωτικά σχολεία, το κέντρο από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Αναφέρομαι στο Ψηφιακό Σχολείο (digitalschool.gov.gr) τη νέα, δωρεάν, ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη μέσω της οποίας προσφέρονται ψηφιακές φροντιστηριακές παραδόσεις για τους μαθητές όλων των τάξεων, ψηφιακά μαθήματα σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αλλά και ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των γονέων για τις επιδόσεις των παιδιών τους και τη σχολική δραστηριότητά τους. Η χρήση του Ψηφιακού Σχολείου θα αρχίσει πιλοτικά από τη νέα σχολική χρονιά. Σε πρώτη φάση, θα είναι διαθέσιμα βίντεο για τη νεοελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά των τριών τάξεων του Γυμνασίου και σύντομα θα προστεθεί αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό για όλα τα μαθήματα, για όλες τις τάξεις έως τη Β’ Λυκείου. Για τη Γ’ Λυκείου, θα είναι διαθέσιμα ζωντανές αλλά και μαγνητοσκοπημένες φροντιστηριακές παραδόσεις για εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, και τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερη αξία έχει ότι μέσω του Ψηφιακού Σχολείου θα δοθούν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες σε μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Γαύδος. Σε αυτές τις περιοχές, σήμερα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σχολείο. Όμως κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, και πλέον θα δημιουργηθούν τάξεις με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών τουλάχιστον τριών ειδικοτήτων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, καθηγητές φυσικών επιστημών ή πληροφορικής), ενώ για τα μαθήματα που δεν καλύπτονται από τις ειδικότητες αυτές, θα γίνεται ζωντανή ψηφιακή διδασκαλία μέσω του Ψηφιακού Σχολείου. Δηλαδή οι μαθητές πια δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σχολείο σε άλλη περιοχή όπως γινόταν μέχρι τώρα -θα μπορούν να μένουν στον τόπο τους, και να έχουν πλέον πρόσβαση σε φυσική αλλά και ψηφιακή διδασκαλία.

Το ελεύθερο και δωρεάν Ψηφιακό Σχολείο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όλους τους μαθητές. Αποτελεί μια βοήθεια επίσης για τους γονείς καθώς μπορεί να μειώσει τα έξοδά τους σε εξωσχολικά μαθήματα και φροντιστήρια. Όσο για την εφαρμογή eparents, αυτή θα δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και κηδεμόνες να ενημερώνονται για τις δράσεις του σχολείου, τις επιδόσεις και τις απουσίες του παιδιού, ενώ σταδιακά θα προστεθούν κι άλλες δυνατότητες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες και τηλεδιασκέψεις. Το έργο του δωρεάν Ψηφιακού Σχολείου υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει πολύ χρήσιμο εργαλείο -απλό και συνάμα επαναστατικό- για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Με την ευκαιρία, να ευχηθώ στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου καλή επιτυχία στις απολυτήριες -ενδοσχολικές- εξετάσεις που ξεκινούν αύριο, προοίμιο της μάχης που θα δώσουν μετά όσοι είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Και αφού μιλήσαμε για την Παιδεία, επόμενο βήμα η εύρεση εργασίας. Οπότε, το επόμενο θέμα για το οποίο θα σας πω είναι το JOBmatch, τη νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Στόχος της είναι η άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν δουλειά σε αυτές τις ειδικότητες. Η χρησιμότητά της καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ακούμε όλο και συχνότερα ως πρόβλημα από την αγορά εργασίας την έλλειψη εργαζομένων. Κι ενώ είναι πολύ θετικό ότι πλέον η ανεργία δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε, όπως ήταν το 2019, δεν υποτιμώ καθόλου τη σημασία αυτού του νέου προβλήματος: την έλλειψη δηλαδή κατάλληλων δεξιοτήτων και εργαζόμενων στην αγορά εργασίας.

Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν το καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο της ΔΥΠA; Οι επιχειρήσεις δημιουργούν δωρεάν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ το προφίλ τους και «αναζητούν υπάλληλο» για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους όπως ειδικότητα, τύπος εργασίας (μόνιμη, εποχική, άλλη), ημερομηνία έναρξης εργασίας και το εύρος του μισθού. Αντίστοιχα, όσοι αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις τουρισμού-εστίασης μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή JOBmatch, να δημιουργήσουν προφίλ και να διαμορφώσουν τις επιλογές τους με τη χρήση φίλτρων, όπως τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν, το ωράριο και την περιοχή, το εύρος του μισθού και πότε θα είναι διαθέσιμοι. Με λίγα λόγια, οι ανάγκες των δύο πλευρών θα μπορούν να «κουμπώνουν» και στη συνέχεια θα προτείνεται ημέρα και ώρα συνέντευξης. Έτσι, η διαδικασία εύρεσης υπάλληλου μπορεί πλέον να γίνει γρήγορα και εύκολα, χωρίς διαμεσολάβηση τρίτων.

Επόμενο θέμα μας, το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ του Υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα δηλαδή των προληπτικών εξετάσεων, για το οποίο σας έχω μιλήσει αρκετές φορές. Και σας έχω μιλήσει γι’ αυτό αρκετές φορές γιατί πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση στη δημόσια υγεία που έχει σκοπό να σώσει ζωές! Τι πιο σημαντικό!

Τι καινούργιο έχω να σας πω λοιπόν; Ότι μέσα στην εβδομάδα, ξεκίνησε το Πρόγραμμα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, αφού εκδόθηκε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν test Pap για όλες τις γυναίκες 21-29 ετών που διαμένουν στον Νομό Αττικής, και έχουν αποσταλεί SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όσες έχουν αυλή συνταγογράφηση (120.000 SMS). Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος και σταδιακά θα αποσταλούν τα SMS σε όλες τις δικαιούχους (θα σας ενημερώνω και εδώ όπως κάνω πάντα). Θυμίζω πως το πρόγραμμα αφορά όλες τις γυναίκες 21-65 ετών: για τις γυναίκες 21-29 με δωρεάν test Pap, και για τις γυναίκες 30-65 ετών με δωρεάν test HPV-DNA. Και φυσικά, για όσες γυναίκες παρουσιάσουν ευρήματα, προβλέπεται δωρεάν κολποσκόπηση και βιοψία από εξειδικευμένο γιατρό. Όλες οι πληροφορίες του προγράμματος βρίσκονται στο testpap.gov.gr.

Η σωτήρια αυτή δράση υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αποτελεί πτυχή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη 3 μορφών καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα, με το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά», έγιναν περισσότερες από 320.000 δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες και 20.330 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.

Τον Ιούνιο αναμένεται να αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα SMS για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, και μέσα στο έτος θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η πρόληψη είναι ένα βήμα με τεράστια σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως δεν είναι πανάκεια για να μεταμορφώσουμε το ΕΣΥ. Το γνωρίζουμε, πρώτος εγώ έχω αναγνωρίσει τις μεγάλες δυσκολίες, τις δομικές παθογένειες του ΕΣΥ και την πολυετή υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε τα κενά, μια καθημερινή μάχη που αποτελεί για μας ύψιστη προτεραιότητα. Το σχέδιο ανάταξης του ΕΣΥ που έχουμε δρομολογήσει με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει έμφαση σε βασικές υποδομές (κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών, αναβάθμιση νοσοκομειακών κτηρίων) καθώς και σε κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού. Την περασμένη Πέμπτη ενισχύσαμε τον στόλο του ΕΚΑΒ με 7 νέα ασθενοφόρα από τα οποία τα 4 θα εξυπηρετούν Κέντρα Υγείας στο Βόρειο Αιγαίο και τα άλλα 3 μικρά νησιά στο Νότιο Αιγαίου. Αξιοποιούμε όμως και την ψηφιακή τεχνολογία. Απαριθμώ ενδεικτικά το MyHealth app, την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση, το σύστημα έκδοσης Ιατρικών Βεβαιώσεων & το Ψηφιακό Παιδιατρικό Βιβλιάριο.

Αλλάζω θέμα, για να σας πω για ένα ακόμη καινοτόμο εργαλείο: τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Στόχος είναι η προστασία αυτής της εθνικής περιουσίας, γιατί οι ακτές μας είναι εθνικός πλούτος. Πλέον, όλες οι παραχωρήσεις θα διέπονται από το ίδιο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων σε περίπτωση παράνομης κατάληψης δημόσιου χώρου και υπέρβασης εκτάσεων. Την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων έχουν οι κτηματικές υπηρεσίες και οι συναρμόδιοι φορείς, με αρωγό και τους πολίτες. Τι εννοώ; Ότι μέσω της άλλης σημαντικής πλατφόρμας «MyCoast» -μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της- έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 500 καταγγελίες για παραβάσεις σε αιγιαλούς και παραλίες. Όλες οι καταγγελίες ελέγχονται, και εφόσον ευσταθούν θα πέσουν οι σχετικές «καμπάνες».

Πάμε σε ένα Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που επίσης έχει ψηφιακό πρόσημο, και όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Προβλέπει την Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τη σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και του επιπέδου κυβερνοασφάλειας.

Δεν αμελούμε όμως και την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην αναβάθμιση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις υγειονομικές υπηρεσίες των ΕΔ, την ενίσχυση του εισοδήματος του στρατιωτικού προσωπικού και την ενίσχυση της ασφάλειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο πολυεπίπεδος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων είναι για εμάς βασική επιδίωξη. Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι σήμερα για τη θωράκιση της χώρας και την αμυντική ικανότητά της.

Θα σας πω λίγα λόγια και για τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της οικονομίας των κρατών-μελών που δημοσιεύτηκαν την περασμένη βδομάδα. Τι μας λένε; Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η υψηλότερη θέση σε ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα στις 20 χώρες τις Ευρωζώνης και στην 9η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναμένεται να έχει τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη (2,2% για το 2024 και 2,3% για το 2025 ενώ ο μ.ό. στην ΕΖ προβλέπεται 0,8% για το 2024 και 1,4% για το 2025). Γιατί είναι σημαντικό να αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από την ευρωπαϊκή οικονομία και να γίνονται περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τις άλλες οικονομίες; Διότι μόνον έτσι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος της δεκαετούς κρίσης. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε να συγκλίνουν τα ελληνικά εισοδήματα με τα ευρωπαϊκά.

Οι προβλέψεις είναι παραπλήσιες με αυτές των χειμερινών προβλέψεων της ΕΕ και κοντά στις εκτιμήσεις του Προγράμματος Σταθερότητας. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση στον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων (6,7% το 2024 και 8,4% το 2025) με δεύτερη τη Μάλτα σχεδόν 2 μονάδες πίσω, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη θα είναι σχεδόν μηδενικός το 2024 (0,1%) και μόλις 1,6% το 2025.

Οι εθνικές εκτιμήσεις για την αύξηση των επενδύσεων είναι ακόμη υψηλότερες (9,1% το 2024 και 14,4% το 2025) και βασίζονται στην πλήρη απορρόφηση των Ευρωπαϊκών επενδυτικών κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό. Ειδικά το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για φέτος είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 14 ετών, ύψους 12,5 δισ. ευρώ! Είμαστε αποφασισμένοι να το υλοποιήσουμε, γι’αυτό εισάγουμε νέους κανόνες για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και την ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Για να σας δώσω μερικά παραδείγματα, μεταξύ άλλων προβλέπουμε τη χρήση της ψηφιοποίησης, συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των έργων, ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Το Αναπτυξιακό (έτσι το ονομάζουμε πλέον) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι δομημένο έτσι ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει συνθήκες για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Εντωμεταξύ συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να εξασφαλίζουμε επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους για δράσεις υπέρ της κοινωνίας. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελλάδα θα λάβει από το Πράσινο Ταμείο κονδύλια ύψους 30 εκ. ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε 196 Δήμους σε όλη τη χώρα, ζώνες που θα γίνουν περιμετρικά οικισμών, εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως τις 20 Ιουνίου και τα αιτήματα -αφού αξιολογηθούν- θα ικανοποιούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ενόψει ενός δύσκολου κατά τα φαινόμενα καλοκαιριού.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τη θεαματική βελτίωση στην ποιότητα διακυβέρνησης -τη μεγαλύτερη βελτίωση παγκοσμίως!- που πέτυχε η Ελλάδα την τετραετία 2021-2024. Σύμφωνα με τον ετήσιο έγκυρο δείκτη Chandler Good Governance Index (CGGI), η Ελλάδα κατάφερε να βελτιώσει την κατάταξή της κατά εννέα θέσεις σε βάθος τετραετίας. Η συνοδευτική έκθεση σημειώνει πως «η Ελλάδα κερδίζει το έπαθλο για τη μεγαλύτερη συνολική βελτίωση στη βαθμολογία της κατά την τετραετή περίοδο», καθώς κατέγραψε πρόοδο σε 6 από τους 7 πυλώνες κριτηρίων που έχουν να κάνουν με πτυχές της διακυβέρνησης και της οικονομίας. Η έκθεση αναφέρει επίσης πως οι πιο εντυπωσιακές επιδόσεις, σημειωθήκαν σε πεδία όπως είναι η ηθική διακυβέρνηση, το μακροπρόθεσμο όραμα, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα προτεραιοποίησης, η ισχύς των Θεσμών και η ελκυστικότητα της Αγοράς. Πολύ καλή η επίδοσή μας και στον πυλώνα «Παγκόσμια Επιρροή και Φήμη». Είναι μια δικαίωση για τις προσπάθειες μας που όμως ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχη της ευθύνης μας.

Εδώ θα σας αφήσω, και θα σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας! Ραντεβού ξανά την επόμενη Κυριακή!»

