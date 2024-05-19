My Man Can: Πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού

Πρεμιέρα έκανε χθες (18/05) το fun game show «MY MAN CAN!» με παρουσιαστή τον απολαυστικό Φάνη Λαμπρόπουλο. Αφού πραγματοποίησε μία απρόσμενη είσοδο στο εντυπωσιακό πλατό, καλωσόρισε τους τηλεθεατές και τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια.

Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο σε τρελά κέφια, να «κεντάει» με τις ατάκες του, και τα τέσσερα ζευγάρια πρόθυμα να περάσουν οποιαδήποτε δοκιμασία τους ανατεθεί, το game show «MY MAN CAN!» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 11,7% και 1.863.936 τηλεθεατές να παραμένουν στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και επιμέρους κοινών, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης: Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 11,5%, στο ανδρικό κοινό 45-54 16% και στις γυναίκες 25-44 13,3%.

Το hashtag #MyManCanGR βρέθηκε σταθερά στις πρώτες θέσεις του "Χ", με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όσα συνέβαιναν στη διαδικασία του παιχνιδιού.

Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

«MY MAN CAN!»

Κάθε Σάββατο στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#MyManCanGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.