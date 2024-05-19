Στη μείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης αναφέροντας ότι το θέμα δεν συζητείται πια για αντιμετωπίστηκε με συστηματική προσπάθεια από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ.

Η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη

«Γιατί δε συζητάμε πια για τις εκκρεμείς συντάξεις; Μήπως διότι το θέμα αντιμετωπίστηκε; Ναι! Πράγματι. Η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια με τις πολύ μεγάλες αναμονές, που όλοι θυμάστε. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΕΦΚΑ. Έγινε αναδιάταξη των δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν νέα συστήματα οργάνωσης, κινητοποιήθηκαν ανθρώπινοι πόροι και από τον ιδιωτικό τομέα.

Όλα αυτά προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις από όλους αυτούς που παριστάνουν τους προοδευτικούς, ενώ φοβούνται το καινούργιο. Ήμουν υπουργός Εργασίας και το θυμάμαι πολύ καλά! Είμαι βέβαιος ότι το θυμάστε κι εσείς. Και τι δεν ακούσαμε: «Νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, κοροϊδία των συνταξιούχων». Το θέμα των εκκρεμών συντάξεων όμως αντιμετωπίστηκε και αυτό είναι που μετράει!

Η προσπάθεια συνεχίστηκε και από τότε που εγώ έφυγα από το Υπουργείο Εργασίας. Και πριν από μερικές μέρες με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είδα ο Διεθνής Ασφαλιστικός Οργανισμός (ISSA) να βραβεύει τον ΕΦΚΑ για αυτό το πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα επίτευγμα! Μπράβο στους συναδέλφους που συνέχισαν την προσπάθεια, μπράβο στις Διοικήσεις του ΕΦΚΑ, μπράβο σε όλους αυτούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που βοήθησαν να επιτευχθεί αυτή η μεγάλη πρόοδος. Είναι μεγάλο βήμα, είναι επίτευγμα για την πατρίδα μας!».

