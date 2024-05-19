Λιμενικό: Εντοπισμός και διάσωση μεταναστών σε Ρόδο και Κω – Συνελήφθησαν οι διακινητές

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ρόδου και της Σύμης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) για την ύπαρξη σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 10 ν.μ. βορειοδυτικά της Ρόδου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ όπου εντόπισαν ένα πνευστό ταχύπλοο σκάφος με τριάντα έξι (36) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (21 άνδρες, 9 γυναίκες και 6 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ένα περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 23χρονος εξ’ αυτών ως ο διακινητής τους. Το μέσο διακίνησης κατασχέθηκε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ” της Κω, το οποίο μόλις είχε αποβιβάσει ικανό αριθμό αλλοδαπών στην ακτή.

Ο χειριστής του Τ/Χ, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού σκάφους, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους. Ο 26χρονος χειριστής του Τ/Χ συνελήφθη ως διακινητής, κατά παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/05 "Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα", του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 "Κώδικας Μετανάστευσης" και του άρθρου 187 του Π.Κ. ¨Εγκληματική οργάνωση¨ και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Κω

Επιπρόσθετα, το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, εντόπισε και απεγκλώβισε οκτώ (08) αποβιβασθέντες από το ταχύπλοο. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν, όλοι καλά στην υγεία τους, στο λιμάνι της Κω και στη συνέχεια οδηγήθηκαν με όχημα της ΕΛ.ΑΣ στο Κ.Υ.Τ. Κω. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή ιδιώτη, έγινε απεγκλωβισμός ακόμα ενός (01) αλλοδαπού, στην παραθαλάσσια περιοχή της Αγίας Ειρήνης, ο οποίος μεταφέρθηκε από το περιπολικό σκάφος στην μαρίνα της Κω και στη συνέχεια στο Κ.Υ.Τ. της Κω.

Από το Λιμεναρχείο της Κω, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο διακίνησης.

