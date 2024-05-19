Λογαριασμός
Συνομιλίες Ν. Δένδια στα ΗΑΕ για περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων

Τονίστηκε η κοινή θέληση των δύο πλευρών για την προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με βάση τούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Δένδιας στα ΗΑΕ

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση χθες, στο Αμπού Ντάμπι, με τον νέο υπουργό Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο υπουργοί συζήτησαν σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδος - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως προβλέπεται και στη Συμφωνία για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και 'Αμυνα.

Τη Συμφωνία είχε υπογράψει ως υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, με τον ομόλογό του των ΗΑΕ, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Τονίστηκε επίσης η κοινή θέληση των δύο πλευρών για την προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με βάση τούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας και ο κ. Al Mazrouei συζήτησαν για την κατάσταση στη Γάζα και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ακολούθησε ενημέρωση όσον αφορά στην Επιχείρηση ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Στο πλαίσιο επίσης της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» και σε συνέχεια σχετικών επαφών που είχε πραγματοποιήσει ο Έλληνας υπουργός Εθνικής 'Αμυνας κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικώς με την συμμετοχή των ΗΑΕ στο Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας της χώρας μας.

Επίσης, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Abdullah bin Zayed al Nahyan.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

