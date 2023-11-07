Αναφορές για επίθεση από ενόπλους που δέχθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι η αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς στη Δυτική Όχθη, δημοσιεύουν τουρκικά ΜΜΕ

Σύμφωνα μάλιστα,με βίντεο που δημοσιεύεται, ένας άνδρας από τη συνοδεία του φέρεται να χτυπήθηκε εξ επαφής από σφαίρες, ενώ την ευθύνη για την επίθεση, κατά τα δημοσιεύματα, ανέλαβε η ομάδα «Τα παιδιά του Αμπού Τζαντέλ».

Βίντεο φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης:

#BREAKING

Gunfire targeted the convoy of Palestinian President Mahmoud Abbas.



▪️ The attack was claimed by 'Sons of Abu Jandal'.

▪️ The Sons of Abu Jandal had given Mahmoud Abbas a 24-hour ultimatum to take steps on Gaza and act against Israel. pic.twitter.com/EJ0bAM9i3Y — EHA News (@eha_news) November 7, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά Μέσα, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο όχημα που φαίνεται στο βίντεο, βρισκόταν μέσα ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η ομάδα «Τα παιδιά του Αμπού Τζαντάλ» είχε εκδόσει, χθες, ανακοίνωση, δίνοντας 24 ώρες διορία στον Μσχμούτ Αμπάς, προκειμένου να αναλάβει δράση εναντίον του Ισραήλ και να ανακοινώσει μέτρα για την υποστήριξη των κατοίκων της Γάζας.

Στη γραπτή δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς κλήθηκε να κάνει ξεκάθαρη δήλωση απορρίπτοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, παρ' ότι υποστήριξε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας, δήλωσε ότι μία κατάοαυση του πυρός στη δεδομένη χρονική στιγμή, θα εξυπηρετούσε τη Χαμάς.

Ωστόσο, η επίθεση στην οποία αναφέρθηκαν τα τουρκικά ΜΜΕ δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημες αρχές.

