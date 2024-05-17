Σκληρές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ Ινδών και Κινέζων στρατιωτών, που δεν παραπέμπουν σε σύγχρονη σύγκρουση, αλλά σε πολύ παλαιότερη, ίσως και στη… λίθινη εποχή καθώς χρησιμοποιούνται ως όπλα ραβδιά, ξύλα και πέτρες, είδαν το φως της δημοσιότητας.



Κίνα και Ινδία διεκδικούν μια συνοριακή περιοχή στο Λαντάχ και το Θιβέτ. Στο αποκορύφωμα των εντάσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων γύρω από τα εδάφη αυτά προ μερικών ετών, οι στρατιώτες ενεπλάκησαν σε μια μάχη σώμα με σώμα, καταφεύγοντας στη χρήση αυτοσχέδιων όπλων για να πολεμήσουν για στρατηγικές θέσεις.



Οι κινεζικές δυνάμεις, αναγνωρίσιμες από τα τουφέκια εφόδου τύπου 95 που ήταν γύρω από την πλάτη τους, φαίνονται απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τα όπλα ακόμη και όταν προσπαθούσαν να ανακτήσουν ένα ύψωμα από τα ινδικά στρατεύματα που πετούν πέτρες.



Παρότι εκτεθειμένοι στις πέτρες και τα βράχια των αμυνομένων οι Κινέζοι στέλνουν κύματα στρατευμάτων για να ανέβουν στο λόφο, και σε ένα σημείο φαίνονται να κατατροπώνουν τους Ινδούς, τους οποίους απωθούν από την κορυφή πριν κοπεί το βίντεο. Μετά φαίνεται ένας κρατούμενος Ινδός στρατιώτη που περιβάλλεται από ένστολους Κινέζους στρατιώτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.