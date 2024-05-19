Ο πόλεμος φέρνει νέα δεδομένα στη ζωή των Πανθέων και οι ήρωες προσπαθούν να προσαρμοστούν σ’ αυτά. Οι μάχες ξεσπούν και όσοι βρίσκονται στο μέτωπο ρίχνονται σ’ αυτές με αυτοθυσία ενώ όσοι μείνουν στην Αθήνα αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων ενώ βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν.

Ο Κίτσος φτάνει στη μονάδα του και μαθαίνει πως έχει έρθει εντολή να αναλάβει πόστο στα μετόπισθεν, όμως αυτός απαιτεί από τον Μέραρχο Φλωρά να μην τύχει προνομιακής μεταχείρισης και να τον υπολογίζουν για την πρώτη γραμμή.

Κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, ο Στέφανος και ο Θωμάς παίρνουν το βάπτισμα του πυρός όταν καταφέρνουν να απωθήσουν τις ιταλικές δυνάμεις και να ανακαταλάβει ο ελληνικός στρατός, κάποια χωριά της Βόρειας Ηπείρου.

Παράλληλα, στην Αθήνα όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του πολέμου. Ο Ανδρέας προσπαθεί να μάθει νέα για όλους τους Πανθέους που βρίσκονται στο Μέτωπο, ενώ η Μάρμω νιώθει εγκλωβισμένη μέσα στην αγωνία της για τον Κίτσο.

Ο πόλεμος όχι μόνο δεν πτοεί τον Βαλλίδη και τον Στάθη, αλλά αντιθέτως, γαμπρός και πεθερός, βρίσκουν την ευκαιρία και αλλάζοντας την παραγωγή της ΕΡΡΙΚΑ αρχίζουν να κερδίζουν λεφτά με το τσουβάλι.

Ο Φάνης αγωνιά για την Πέλλα και αρχίζει να την ψάχνει, όμως κανείς δεν γνωρίζει να του πει πού βρίσκεται.

Ο Ισίδωρος αγωνιά για τον γιο του Θωμά, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει και μια άκρη με τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, τον σταυρό και την κάρτα από το ξενοδοχείο με το όνομα «Λεωνίδας Συργκάνης», πιστεύοντας πως έχουν κάποια σχέση με την εξαφάνιση της Μιρέλλας.



«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»



Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

