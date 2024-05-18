Επιστολή Μητσοτάκη στην Φον ντερ Λάιεν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών

Την παρέμβαση της Κομισιόν για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας πολυεθνικών εταιρειών ζητά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή που απέστειλε σήμερα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην κίνηση αυτή, την οποία ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει στη συνέντευξή του την περασμένη Πέμπτη στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στη διάρκεια ομιλίας του σε πολίτες σήμερα στα Βριλήσσια.

«Ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει σχετικά με τις πολυεθνικές που χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους ισχύ για να τιμολογούν και να χρεώνουν τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές εντός ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτρεα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έστειλε σαφή προειδοποίηση στη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να χρησιμοποιεί μόνο την ονομασία που προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας και να σέβεται την συμφωνία των Πρεσπών.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών μετά τις προκλητικές τοποθετήσεις της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Αυτό το οποίο θα κάνουμε μετά βεβαιότητας είναι ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προς κύρωση τα τρία μνημόνια τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία».

Η ομιλία Μητσοτάκη στα Βριλήσσια

«Δεν μας σταματάει ούτε η αφρικανική σκόνη. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και συγκινητική η παρουσία σας σήμερα στα Βριλήσσια. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος όταν λέει ότι συνδέομαι και οικογενειακά με την πόλη σας. Όπως βέβαια συνδέομαι και πολιτικά με τη μεγάλη τέως ενωμένη εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών. Δεν ξεχνώ, βλέπω πολλούς παλιούς φίλους ανάμεσά σας, με τους οποίους έχουμε δώσει κοινούς αγώνες.

Δεν ξεχνώ ότι ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή ακριβώς πριν από 20 χρόνια, στις εκλογές του 2004. Εσείς τότε με είχατε εκλέξει πρώτο βουλευτή στην ενιαία Β΄ Αθηνών και να ξέρετε ότι αγωνίζομαι από τότε για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη σας.

Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακή και σήμερα η παρουσία σας εδώ. Μόλις επέστρεψα από μία πολύ όμορφη, πολύ δημιουργική περιοδεία στην Κεντρική Μακεδονία και σας διαβεβαιώνω ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες, η παράταξη συσπειρώνεται και εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές της εκλογικής μάχης της 9ης Ιουνίου.

Και βέβαια, οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Θέλω να ξεκινήσω επισημαίνοντας το γεγονός ότι ενώ σε τρεις εβδομάδες από τώρα θα ψηφίσουμε για ευρωβουλευτές, το μόνο κόμμα το οποίο κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας μιλάει για τη σημασία μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία.

Ίσως υπάρχει μία ιστορική εξήγηση γι’ αυτό. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήγε κόντρα στην κοινή γνώμη και στον λαϊκισμό της εποχής, ο οποίος εκφραζόταν με το σύνθημα -το θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι- «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και από τότε το αποτύπωμα της Ευρώπης στην ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία είναι κάτι παραπάνω από θετικό.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η παράταξη η οποία έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015, όταν είχαμε φτάσει στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού. Πληρώσαμε και πολιτικό τίμημα γι’ αυτή μας την επιλογή.

Και βέβαια, σήμερα και τα τελευταία πέντε χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αγωνίζεται κάθε μέρα για να κάνει την Ελλάδα Ευρώπη παντού. Για να αποκτήσουμε μια ποιότητα ζωής αντίστοιχη με αυτή των ευρωπαίων και για να γίνουμε, γιατί όχι, πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές σε εκείνα τα πεδία πολιτικής, σε εκείνους τους τομείς όπου πραγματικά μπορούμε να διακριθούμε.

Το αποτύπωμα αυτής της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη την τελευταία πενταετία το βλέπουμε σήμερα να εκδηλώνεται έμπρακτα, σε πολλούς τομείς.

Το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω πανδημίας, βρεθήκαμε σε ένα πενθήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήραμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση: να δανειστούμε ως Ευρώπη και να διαθέσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό.

Η Ελλάδα ήταν η πιο ωφελημένη από το Ταμείο Ανάκαμψης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δαπανούνται σε μια σειρά από δράσεις που αγγίζουν όλους τους τομείς της πολιτικής.

Βρέθηκα χθες το πρωί σε ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας, όπου είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δράσεις του ψηφιακού φροντιστηρίου. Βάζουμε 36.000 διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας μας, αλλάζουμε την όψη της εκπαίδευσης. Βλέπουμε στα παιδιά και στους καθηγητές ένα νέο πνεύμα, ένα νέο κλίμα δημιουργικότητας. Και χρησιμοποιούμε ακριβώς αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ψηφιακές δεξιότητες και δυνατότητες για τα παιδιά μας.

Από τον Σεπτέμβριο, για τα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το καλοκαίρι του 2025, θα υπάρχει δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, διαθέσιμο σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αυτό αφορά κάθε ελληνική οικογένεια, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα περιβάλλον ακρίβειας δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους γονείς και με τα πρόσθετα έξοδα των φροντιστηρίων. Μπορεί να υπάρχουν οικογένειες σήμερα που να μην το αντέχουν αυτό. Δίνουμε, λοιπόν, ένα πρόσθετο βοήθημα. Ή για τα παιδιά των απομακρυσμένων περιοχών. Δεν είναι εύκολο να πας από τα Ριζώματα Ημαθίας στη Βέροια για να κάνεις φροντιστήριο. 45 λεπτά δρόμος, συχνά ομίχλη, χιόνια.

Δεν θέλουμε ανισότητες. Θέλουμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και τα παιδιά μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην προκοπή και χρησιμοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους σε αυτή την κατεύθυνση.

Με πολύ συστηματική δουλειά που γίνεται και στο Υπουργείο, με τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Νίκο Παπαθανάση, να είναι από πάνω από τους Υπουργούς όλους, οι οποίοι ξέρουν ότι πρέπει να τηρήσουν τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Χρησιμοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και για την υγεία. Στην υγεία γίνεται αυτή τη στιγμή μία μεγάλη αλλαγή. Δεν τη βλέπετε ακόμα, γιατί αυτή τη στιγμή δρομολογείται. Αλλά βρέθηκα, για παράδειγμα να σας πω μόνο, πριν από δύο εβδομάδες στο «Αττικό» νοσοκομείο όπου ανακατασκευάζουμε τελείως τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Σε λίγο θα φύγω από εδώ να πάω στο ΚΑΤ για να εγκαινιάσω την ανακαινισμένη κλινική μικροχειρουργικής στο χέρι, που είναι η καλύτερη κλινική που υπάρχει στην Ελλάδα στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Το λέω αυτό διότι, ναι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει προβλήματα και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, αλλά να μην ακυρώνουμε και τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα υγείας, να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας με ποιότητα και με αξιοπρέπεια.

Χρησιμοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ένα τεράστιο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, 20.000 γυναίκες έχουν ήδη διαγνωστεί ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος με πρώιμο καρκίνο του μαστού τον οποίο δεν γνώριζαν. Γιατί; Γιατί πήγε το κράτος και έστειλε ένα μήνυμα στις γυναίκες και τους είπε «πηγαίνετε, κάντε τον κόπο, ξεπεράσετε τον φόβο σας, να κάνετε μία ψηφιακή μαστογραφία».

Από αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις θα σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Γιατί υγεία δεν είναι μόνο τι γίνεται στα νοσοκομεία, είναι και τι κάνουμε για να μην φτάσουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Όλες αυτές είναι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για να πάμε λίγο στα εθνικά και στα ζητήματα τα οποία αφορούν την προστασία των συνόρων. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συντελεστεί στην Ευρώπη μία πολύ μεγάλη αλλαγή ως αποτέλεσμα και μεγάλης πίεσης που άσκησε η Ελλάδα.

Η φύλαξη των εξωτερική συνόρων της Ευρώπης, το τι γίνεται στα σύνορά μας, έχει αποκτήσει πια καίρια σημασία στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρωταγωνιστήσαμε ως Ελλάδα ώστε να χαρακτηριστούν επιτέλους στην πράξη και όχι στα λόγια τα σύνορα της Ελλάδας σύνορα της Ευρώπης. Εμείς φέραμε την Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου όταν είχαμε την κρίση στον Έβρο.

Αυτή είναι μία πολιτική η οποία δικαιώνεται πια. Οι ροές έχουν κατά πολύ πια μειωθεί, σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε σε όλη την Ευρώπη για την άνοδο της ακροδεξιάς επειδή υπάρχει προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά στην Ελλάδα δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί; Γιατί εμείς το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε στη ρίζα του. Με αποτελεσματικές πολιτικές φυλάξαμε τα σύνορα, φτιάχνουμε τον φράχτη στον Έβρο, επιτηρούμε τα θαλάσσια σύνορά μας και δεν αφήνουμε τους άθλιους διακινητές να καθορίζουν ποιος θα μπει στη χώρα μας.

Και βέβαια, είναι και το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη, το οποίο μας επιτρέπει να ασκούμε και μία πολιτική εθνικής αυτοπεποίθησης και στα Βαλκάνια.

Εμείς στηρίξαμε πάντα τον ευρωπαϊκό δρόμο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως, για να συνεχιστεί η πορεία τους σε αυτόν τον δρόμο, θα πρέπει να γνωρίζουν, οι βόρειοι γείτονές μας πρωτίστως, ότι θα συμμορφωθούν απόλυτα με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει.

Αν δεν το κάνουν, ο ευρωπαϊκός τους δρόμος -δυστυχώς γι’ αυτούς και για τους πολίτες τους- θα παραμείνει κλειστός. Αυτή η Ελλάδα, λοιπόν, της αυτοπεποίθησης, με μία δυνατή παρουσία στην Ευρώπη, είναι η Ελλάδα του 2024 και είναι η Ελλάδα η οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και στον επόμενο εκλογικό κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές.

Θυμάστε, μιλήσαμε για τα ευρωπαϊκά θέματα το 2019, τα πράγματα στον κόσμο και στη γειτονιά μας ήταν πολύ πιο ήρεμα. Δεν είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είχαμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Και αν κάτι απαιτείται είναι η σταθερότητα και η στιβαρότητα μιας ισχυρής Ελλάδας, που θα μπορεί στην Ευρώπη να παίξει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίον δικαίως μπορεί να διεκδικήσει.

Γι’ αυτό οι ευρωεκλογές αυτές είναι τόσο σημαντικές και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές είναι αν θα συστήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Καταλαβαίνατε γιατί αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δαπανούμε πολλούς πόρους του Έλληνα φορολογούμενου για την άμυνά μας. Θα ήταν ευχής έργον αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους σε αυτή την προσπάθεια.

Για να φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο εισηγούμαι ενθέρμως, μία ασπίδα αντιαεροπορικής προστασίας πάνω απ’ όλη την Ευρώπη. Και θα το πετύχουμε και αυτό, διότι έχει έρθει ο καιρός να αναλογιστούμε ως Ευρώπη ότι πρέπει να επενδύσουμε στην κοινή, συλλογική μας άμυνα.

Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα γνωρίζει και ο Υπουργός Οικονομικών, τα συζητάμε διαρκώς στην Ευρώπη. Ωριμάζει πια το έδαφος για να αντιληφθούμε ως Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία θέλουμε.

Ποιους θέλετε εσείς να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις την επόμενη μέρα στην Ευρώπη; Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιους οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία δυσφημούν τη χώρα στην Ευρώπη μπας και αποκομίσουν κάποιο εσωτερικό κομματικό όφελος;

Θα μπορέσουμε ως Ευρώπη να αποκτήσουμε μία ενιαία δημογραφική πολιτική; Προσέξτε, το δημογραφικό ξέρω ότι σας απασχολεί και με απασχολεί πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και έχουμε αποδείξει εμείς κατεξοχήν ότι είμαστε η παράταξη που στηρίζει την ελληνική οικογένεια.

Εμείς δώσαμε το επίδομα γέννας, εμείς αυξήσαμε τους μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους με παιδιά, εμείς δώσαμε φορολογικά κίνητρα στις οικογένειες που έχουν περισσότερα παιδιά, αλλά χρειάζεται και μία ευρωπαϊκή απάντηση για τα θέματα τα οποία αφορούν τη δημογραφία της Ευρώπης συνολικά.

Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν

Και κάτι ακόμα, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της ακρίβειας. Μόλις σήμερα απέστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή, με την οποία της ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει για ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε πια να εντείνεται, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους ισχύ για να τιμολογούν, να χρεώνουν μάλλον, σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πυρήνας αυτού του προβλήματος.

Σας έδωσα, λοιπόν, μόνο λίγα παραδείγματα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και γιατί χρειάζεται η φωνή της Ελλάδας να είναι ισχυρή στην Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογές.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος γιατί πρέπει να μην αντιμετωπίσουμε αυτές τις ευρωεκλογές με αδιαφορία ή θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό ζητούμενο.

Είναι πολύ σημαντικό, για εμένα, για την ευρωομάδα μας, η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η ευρωπαϊκή πολιτική μας οικογένεια. Και θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε αυτό και στις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως το πετύχαμε στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου.

Όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, οι ευρωεκλογές έχουν και ένα εθνικό πρόσημο. Έχουν ένα εθνικό πρόσημο επειδή είναι μία εθνική κάλπη από την οποία οπωσδήποτε θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα όσον αφορά τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

Δεν ήμασταν εμείς, φίλες και φίλοι, αυτοί που μετατρέψαμε τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης.

Άκουγα καθώς ερχόμουν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει το εξής: «οι μόνοι», λέει, «που μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα εξόδου στο Μαξίμου για τον Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ».

Μα ας του θυμίσουμε ότι εγώ μπήκα στο Μέγαρο Μαξίμου με την ψήφο των Ελλήνων και το 41% δεν είναι ποσοστό αλαζονείας, είναι ποσοστό το οποίο εσείς δώσατε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε για μια τετραετία.

Άρα, ελάτε να δώσουμε, λοιπόν, μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ευρωεκλογές ως μια ευκαιρία πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Δεν θα συμβεί αυτό, δεν θα αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί μετά τις ευρωεκλογές. Όμως είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση την οποία έχουμε από τις εθνικές εκλογές και σε μία εθνική κάλπη. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το πετύχουμε, διότι οι πολίτες μάς αναγνωρίζουν ότι έχουμε πετύχει και σημαντικά πράγματα αυτούς τους εννέα μήνες που είμαστε κυβέρνηση.

Δεν θα κάνω τώρα έναν πλήρη απολογισμό όλων των αλλαγών που έχουμε ήδη επιφέρει. Είναι πολλές, όμως, αν το σκεφτείτε. Έχουμε εφαρμόσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μας πολιτικής. Δώσαμε τις αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, όπως είχαμε δεσμευτεί.

Υλοποιήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μπορεί να προκάλεσαν μια μικρή δυσκολία στην αγορά, όμως είναι ακριβώς αυτά τα μέτρα τα οποία μας επιτρέπουν να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους.

Κάναμε επιτέλους πράξη τη μεγάλη μεταρρύθμιση της δημιουργίας και στη χώρα μας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε ζητούμενο για την παράταξή μας για 40 χρόνια.

Δίνουμε έμφαση στον νόμο και στην τάξη και στην ασφάλεια. Πια δεν υπάρχει κατάληψη η οποία να μην εκκενώνεται αμέσως από την Ελληνική Αστυνομία, όπως είχαμε δεσμευτεί.

Και επειδή, ξέρετε, θέλουμε στη χώρα μας να προωθήσουμε τον τουρισμό και πολλά διαφορετικά είδη τουρισμού, έναν τουρισμό που δεν θέλουμε είναι τον επαναστατικό τουρισμό. Όλοι αυτοί που έρχονται εδώ στην πατρίδα μας, να πάνε να γυρίσουν πίσω να τα κάνουν στα δικά τους πανεπιστήμια αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν εδώ. Εδώ δεν περνάνε όλα αυτά.

Κάναμε πράξη μια πολύ μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση, το ξέρει πολύ καλά η Υπουργός Εσωτερικών, που δεν είναι άλλη από την επιστολική ψήφο. Μόνοι μας την ψηφίσαμε.

Και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω πολλές προσωπικές ιστορίες, βλέπω μηνύματα από το εξωτερικό. Τι μας λένε; «Σας ευχαριστώ, επιτέλους γίναμε Ευρώπη». Κάναμε το αυτονόητο. Δίνουμε την δυνατότητα σε ανθρώπους να ψηφίσουν και να συμμετέχουν χωρίς να πρέπει να ταξιδέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Βλέπω και πολλούς συμπολίτες μας στην πατρίδα μας, νέα παιδιά που μου λένε: «ψήφισα επιστολικά γιατί μπορεί να σπουδάζω στην Κρήτη και δεν θέλω να γυρίσω και να πληρώσω χρήματα για να ταξιδέψω να ψηφίσω». Ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, ανάπηροι συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να φτάσουν στα εκλογικά τμήματα.

Είναι μία μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση δημοκρατικής συμμετοχής, που και αυτή φέρνει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουμε εδώ και τους υποψηφίους μας από τον Καναδά και από τις ΗΠΑ, σημαντικές παρουσίες, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή θα δώσουμε και στις εθνικές εκλογές τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας από το εξωτερικό να ψηφίσουν.

Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα πάμε στη Βουλή και πάλι. Γιατί δοκιμάσαμε να το κάνουμε και βρήκαν διάφοροι δικαιολογίες, ότι δήθεν, λέει, τους κοροϊδέψαμε. Τώρα θα ξαναπάμε, λοιπόν, και θα πούμε: θέλουμε 200 βουλευτές για να επεκτείνουμε την επιστολική ψήφο, που αποδείξαμε στην πράξη ότι δουλεύει, και στις εθνικές εκλογές και να δούμε εκεί τι θα πουν.

Όλες αυτές, λοιπόν, είναι αλλαγές οι οποίες έγιναν μέσα σε εννέα μήνες, αν το σκεφτείτε. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε στα υπόλοιπα τρία και κάτι χρόνια που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές του καλοκαιριού του 2027, διότι εμείς πάλι θα εξαντλήσουμε την τετραετία, όπως το κάναμε και την προηγούμενη φορά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, ως Νέα Δημοκρατία, να βγούμε ενισχυμένοι από αυτή την κάλπη. Και αν κρίνω από τη συμμετοχή των πολιτών στην προεκλογική διαδικασία, είμαι σίγουρος ότι η παράταξή μας θα είναι και πάλι ισχυρή, θα είναι και πάλι συσπειρωμένη και θα είναι και πάλι νικήτρια σε αυτές τις εκλογές.

Διότι για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι ουσιαστική εναλλακτική πολιτική πρόταση δεν υπάρχει. Από τη μία, από τα δεξιά μας, έχουμε έναν φθηνό, θα έλεγα, και απίστευτα λαϊκίστικο δήθεν πατριωτισμό διάφορων πολεμοχαρών «τουρκοφάγων», οι οποίοι πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική γίνεται μόνο με φωνές και με λάβαρα, όταν η δική μας πολιτική είναι αυτή που ενίσχυσε τη θέση της χώρας, επένδυσε στις Ένοπλες Δυνάμεις, στήριξε την οικονομία και τελικά κατέστησε την Ελλάδα πιο ισχυρή, έχτισε συμμαχίες.

Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν άμορφο λαϊκισμό, που συνδυάζει το lifestyle με απίστευτα πρόχειρες και ακοστολόγητες προτάσεις, που αν εφαρμόζονταν θα μας ξαναγυρνούσαν στις πιο σκληρές εποχές των μνημονίων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι ενδιαφέρον και μας έδωσε και μία ευκαιρία ενδεχομένως, διότι κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή με διάφορες πολύ ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνώριζαν, είναι ότι όταν κατατίθεται μία διάταξη στη Βουλή, χρειάζεται η άποψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή.

Θα έρθει, λοιπόν, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τώρα και θα κοστολογήσει επίσημα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε πόσο στοιχίζουν όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας τάζουν. Και αν δεν μας πουν από πού θα τα βρουν, να μας πουν ποια επιδόματα θέλουν να κόψουν, ποιους φόρους θέλουν να αυξήσουν. Ή αν δε θέλουν να κάνουν τίποτα από τα δύο, να ομολογήσουν ότι η πρότασή τους αυτόματα θα οδηγούσε την Ελλάδα στη χρεοκοπία.

Γιατί τα λέω αυτά; Υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει από αυτές τις ευρωεκλογές. Ξέρετε, με τον λαϊκισμό των «λεφτόδεντρων» δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Η χώρα τον έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και δεν πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους να πιστεύουν και πάλι, πάνω στην όποια δυσαρέσκεια μπορεί να υπάρχει -οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν το κρύψαμε ποτέ-, ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.

Το δοκιμάσαμε. Το δοκιμάσαμε, το είδαμε και το 2012 στις πλατείες της οργής, το είδαμε και το 2015, και παραλίγο να χρεοκοπήσουμε οριστικά. Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ αυτές τις εποχές. Αυτό το εγγυόμαστε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση της σταθερότητας και της δημοσιονομικής σοβαρότητας.

Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές, πρέπει να συσπειρωθούμε, πρέπει να πολεμήσουμε την όποια χαλαρότητα και να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην κάλπη.

Εδώ, στο βόρειο κομμάτι των Αθηνών, πετύχαμε. Θέλω γι’ αυτό να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Ποτέ δεν φανταζόμουν, φίλες και φίλοι, τα ποσοστά τα οποία πήρε η Νέα Δημοκρατία στο λεκανοπέδιο και ειδικά στον Βόρειο Τομέα.

Είμαι πάρα, πάρα πολύ ευγνώμων για τη στήριξη την οποία μας δώσατε και σε εμάς και στους βουλευτές μας. Εξάλλου, όπως ξέρετε, ο Βόρειος Τομέας εκπροσωπείται επάξια και στην κυβέρνηση, αλλά είναι πολύ σημαντικη αυτή η στήριξη και αυτή η δυναμική να επαναληφθεί και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Είμαι σίγουρος γι’ αυτό, έχω αρκετή εμπειρία πια προεκλογική να ξέρω πότε το ρεύμα το εκλογικό είναι μαζί μας, πότε ο κόσμος μας συσπειρώνεται, πότε ο κόσμος μας αντιλαμβάνεται. Δεν το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως πάντα στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.

Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν την ξεχωριστή τους σημασία και θα ξαναβρεθώ, αγαπητέ μου Δήμαρχε, εδώ στα Βριλήσσια, αλλά αυτή τη φορά θα βρεθώ για να γιορτάσουμε τη μεγάλη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 9ης Ιουνίου.

Πάμε λοιπόν δυνατά, για μία ακόμα μεγάλη νίκη, για να φέρνουμε την Ελλάδα σταθερά όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα, καλή δύναμη και με τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.