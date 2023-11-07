Το Ισραήλ πενθεί σήμερα σε κλίμα βουβής συγκίνησης, τιμώντας τα θύματα της πρωτοφανούς έκτασης επίθεσης από τη Χαμάς πριν από ένα μήνα, που προκάλεσε βαθύ τραύμα στη χώρα.

Πάνω από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις 7 Οκτωβρίου, στην πλειονότητα τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ημέρα της αιματηρής επίθεσης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Συγκεντρώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και άλλα σημεία της χώρας.

Ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός σφυροκοπά το παλαιστινιακό έδαφος, όπου πάνω από 10.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 4.000 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε ένα μήνα πολέμου, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Συγκίνηση σε εκδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ

Έξω από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, πάνω από 1.000 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές και καθηγητές, τήρησαν ενός λεπτού σιγή, στη συνέχεια προσευχήθηκαν και έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

«Οι φρικαλεότητες άφησαν ένα τρομερό σημάδι, τραύματα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό», δήλωσε ο Άσερ Κοέν, πρόεδρος του πανεπιστημίου, πολλοί απόφοιτοι του οποίου σκοτώθηκαν. «Αλλά υπάρχει ελπίδα, θα υπάρξει αναγέννηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από το μικρόφωνο ακούγονται μαρτυρίες, που διακόπτονται από λυγμούς. Ένας καθηγητής δείχνει τη φωτογραφία του γιου και της φίλης του που σκοτώθηκαν από τους μαχητές της Χαμάς. «Πίστευαν στην ειρήνη», δήλωσε.

Η Σαΐ Ντικμάν, μια 28χρονη φοιτήτρια ιατρικής, πήγε για να μιλήσει για την ξαδέλφη της, που συνελήφθη ως όμηρος στο κιμπούτς Μπεερί, που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το παλαιστινιακό έδαφος.

«Ήταν 241 αθώοι άνθρωποι που απήχθησαν από τη Χαμάς. Είναι ζωντανοί, εξ όσων γνωρίζουμε. Κάθε μέρα, η πιθανότητα να τους ξαναδούμε ζωντανούς μειώνεται. Πρέπει να τους φέρουμε πίσω τώρα», δήλωσε η ίδια.

One month ago today, over 1,400 men, women and children were brutally massacred by Hamas terrorists.



Some of the victims have still not been identified. Remember their names.#Oct7Massacre pic.twitter.com/NWFOYEvslc — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 7, 2023

Αρκετές δεκάδες άνθρωποι παρευρέθησαν σε τελετή στην Ακαδημία Τέχνης και Ντιζάιν Bezalel, όπου είχαν ανάψει κεριά.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που δεν επηρεάστηκε από αυτές τις τρομερές επιθέσεις», δήλωσε η Σαρόν Μπαλαμπάν, καλλιτέχνις και καθηγήτρια στη σχολή αυτή. «Όλοι γνωρίζουν κάποιον που τραυματίστηκε, σκοτώθηκε ή επηρεάστηκε».

Πηγή: skai.gr

