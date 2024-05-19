Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα περίπου 120.000 μηχανικοί για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπου θα αναδείξουν με την ψήφο τους τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και όλων των περιφερειακών οργάνων.

Κάλεσμα ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχή διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, δηλώνοντας «οι μηχανικοί να επιλέξουν τους καλύτερους».

Ειδικότερα, από τις 8 το πρωί, οπότε άνοιξαν οι κάλπες και όσο περνάει η ώρα αυξάνεται η προσέλευση, ενώ στην η Αθήνα η ψηφοφορία διεξάγεται στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου (ΟΑΚΑ), στο Μαρούσι.

Οι κάλπες κλείνουν στις 19:00.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έχει απευθύνει κάλεσμα στους Μηχανικούς σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στις εκλογές και να ενισχύσουν μέσα από την ψήφο τους το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ο κ. Στασινός έχει ζητήσει τις προηγούμενες ημέρες από τους συναδέλφους να δώσουν δύναμη στο ΤΕΕ να συνεχίσει να συμμετέχει δυναμικά με προτάσεις, θεσμικές αλλαγές, νέα έργα και δράσεις στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας, με ανάπτυξη για τη χώρα νέες και καλά αμειβόμενες δουλειές για όλους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, «οι μηχανικοί πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές του ΤΕΕ, η ψήφος μας είναι η δύναμή μας. Και να επιλέξουμε τους καλύτερους. Ψηφίζουμε για το μέλλον της δουλειάς μας.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

