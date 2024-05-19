Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας: Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των 353.000 θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού

Μήνυμα του υπουργού Άμυνας στην πλατφόρμα Χ

Νίκος Δένδιας

«Εκατόν πέντε χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των 353.000 θυμάτων» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ελάχιστος οφειλόμενος φόρος τιμής η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης» συμπληρώνει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ημέρα Μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού Νίκος Δένδιας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark