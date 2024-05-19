Δένδιας: Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των 353.000 θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού

«Εκατόν πέντε χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των 353.000 θυμάτων» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Ελάχιστος οφειλόμενος φόρος τιμής η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης» συμπληρώνει ο κ. Δένδιας.
105 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των 353.000 θυμάτων.— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2024
Ελάχιστος οφειλόμενος φόρος τιμής η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. pic.twitter.com/XOU3aLBK7Y
