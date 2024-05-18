Η νέα επίθεση της Ρωσίας στα βορειοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας αναμενόταν εδώ και μήνες και παρόλα αυτά εξέπληξε τους Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί για να αμυνθούν.

Οι τερματικοί σταθμοί Starlink που διαχειριζόταν η 125η Ταξιαρχία Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας στην Περιφέρεια Χάρκοβο έμειναν εντελώς εκτός λειτουργίας την ημέρα της ρωσικής επίθεσης για πρώτη φορά από το 2022, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη Ουκρανούς στρατιώτες.

Μερικοί από τους στρατιώτες με τους οποίους μίλησε η Washington Post δήλωσαν ότι αυτό το γεγονός συνέβαλε στην προώθηση της Ρωσίας στην περιοχή. Η Μόσχα ξεκίνησε μια νέα επίθεση με 30.000 στρατιώτες στις 10 Μαΐου, με στόχο την Περιφέρεια Χάρκοβο, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Μείναμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο εντελώς τυφλοί», είπε ένας διοικητής μονάδας drone στην ταξιαρχία. «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είδαμε πώς κινούνταν, εργαζόμασταν μόνο μέσω του ραδιοφώνου ή μέσω τηλεφώνων που ακόμα δούλευαν», πρόσθεσε στην Washington Post.

Οι τροφοδοσίες drone στις οποίες βασίζονταν οι στρατιώτες για να παρακολουθούν τις ρωσικές κινήσεις «εξαφανίστηκαν εντελώς», είπε.

Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ άρχισε να παρέχει τους τερματικούς σταθμούς Starlink στην Ουκρανία λίγο μετά τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Το Starlink από τότε έγινε απαραίτητο για την επικοινωνία των ουκρανικών στρατευμάτων στο πεδίο της μάχης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Washington Post, η 125η Ταξιαρχία Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας - εκτεινόμενη σε ένα τμήμα περίπου 27 μιλίων των συνόρων της περιοχής του Χάρκοβο με τη Ρωσία - χρησιμοποιούσε αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να παρακολουθεί καθημερινά πώς η Μόσχα συγκέντρωνε σταθερά δυνάμεις για μια πιθανή επίθεση. Αλλά το πρωί που οι ωδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση στις 10 Μαΐου, η ταξιαρχία έχασε όλες τις ροές βίντεο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Μέσα σε λίγες μέρες, οι Ρώσοι είχαν καταλάβει - για δεύτερη φορά - περίπου 50 τετραγωνικά μίλια εδάφους κατά μήκος των συνόρων, αξιοποιώντας μια στιγμή που ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις, καθιστώντας τον ευάλωτο στη ρωσική επιθετικότητα.

Ένα πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για πυρομαχικά για το πυροβολικό και την αεράμυνα, καθυστέρησε στο Κογκρέσο για περισσότερο από έξι μήνες πριν εγκριθεί τον περασμένο μήνα, αφήνοντας τις δυνάμεις στην πρώτη γραμμή συχνά ανίκανες να αντεπιτεθούν την ώρα που οι θέσεις τους δέχονταν πλήγματα.

Πηγή: skai.gr

