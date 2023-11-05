Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συναντήθηκε με τον ηγέτη της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μια ημέρα αφότου αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι οι δυό τους συναντήθηκαν πρόσφατα.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Χανίγια, ο οποίος από το 2019 μένει μεταξύ του Κατάρ και της Τουρκίας, "ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και για τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα καθώς και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη".

Η Ισλαμική Δημοκρατία λέει ότι υποστηρίζει την Χαμάς αλλά δεν είχε κάποιο ρόλο στην αιφνιδιαστική επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

Χωρίς λεπτομερείς αναφορές για το πότε έγινε η συνάντηση, το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim μετέδωσε ότι ο Χαμενεΐ "τόνισε την σταθερή πολιτική της Τεχεράνης να υποστηρίζει τις παλαιστινιακές δυνάμεις αντίστασης κατά των σιωνιστών κατακτητών".

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ, το οποίο αρνείται να αναγνωρίσει για "σοβαρές συνέπειες" αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

