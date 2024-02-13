Της Αθηνάς Παπακώστα

Στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, στη νοτιότερη της πόλη, τη Ράφα, ο φόβος κυριαρχεί.

Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στο πιο πυκνοκατοικημένο σημείο σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκεί όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός του παλαιστινιακού θύλακα -περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι- έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των μαχών, ακολουθώντας μέχρι σήμερα τις εντολές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ράφα αποτελούσε το σπίτι 250.000 κατοίκων και σήμερα φιλοξενεί 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτοσχέδια, πρόχειρα καταλύματα, σε συνθήκες άθλιες με ελάχιστη πρόσβαση σε φαγητό και καθαρό νερό.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί, προειδοποιεί και πιέζει το Ισραήλ να μην επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Νότο. Όπως αναφέρει, όμως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν ακούει κανέναν και ξεσπά τονίζοντας: «που να πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Στο φεγγάρι;».

Χθες, Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχάρη τους στρατιώτες που - από κοινού με την Σιν Μπετ και την αστυνομία - έφεραν εις πέρας τη δραματική διάσωση δύο ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Ράφα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «τέλεια».

Για την υποστήριξη της επιχείρησης με σκοπό την απελευθέρωση των δύο ομήρων το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 67 ανθρώπους με τη Χαμάς, αργότερα, να ανακοινώνει ότι τη ζωή τους έχασαν και τρεις όμηροι. Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει και να σκεφτεί σοβαρά προτού αναλάβει περαιτέρω δράση στη Ράφα, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον. «Είναι, πραγματικά, αδύνατο να δούμε πώς μπορείς να διεξάγει κανείς πόλεμο ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πουθενά να πάνε» υπογράμμισε.

Έχει ήδη προηγηθεί η δήλωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, με την οποία χαρακτήρισε «υπερβολική» τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα ενώ, ο Λευκός Οίκος μέσω του εκπροσώπου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, τονίζει ότι δεν συνιστά στο Ισραήλ να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση «χωρίς αξιόπιστο σχέδιο για τα εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα» προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ έχει υποχρέωση να τους προστατεύσει».

Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, την Κυριακή, επανέλαβε ότι έχει διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ετοιμάσει σχέδιο εκκένωσης της Ράφα.

Μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, περισσότεροι από 28.100 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στη Ράφα επικρατεί τρόμος και πανικός. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι και απελπισμένοι αφού δεν υπάρχει τόπος για να τους χωρέσει. Τα σπίτια όσων ζούσαν στο βόρειο, κεντρικό και νότιο τομέα της Γάζας, στην Χαν Γιουνις έχουν ήδη καταστραφεί από τις μάχες. Συγγενείς και άλλα αγαπημένα πρόσωπα – συμπεριλαμβανομένων και παιδιών – έχουν σκοτωθεί ενώ οι συνθήκες ζωής στη Ράφα παραμένουν αβίωτες.

Η Αίγυπτος απειλεί με αναστολή της ειρηνευτικής συνθήκης με το Ισραήλ σε περίπτωση που τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρήσουν στη συνοριακή πόλη του παλαιστινιακού θύλακα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όμως επιμένει να χαρακτηρίζει τη συνεχή στρατιωτική πίεση μέχρι την «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς απαραίτητη.

