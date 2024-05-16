«Ο Μονομάχος»: Ένας… υπερπαίκτης έρχεται στον «Μονομάχο» - Δείτε το τρέιλερ

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Ο Θοδωρής Νικόλας, μηχανικός υπολογιστών, συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και καλείται να αντιμετωπίσει ακόμα 80 αντιπάλους. Στην πρώτη ερώτηση ζητάει τη bonus βοήθεια και από την επόμενη, ενεργοποιεί τα υπόλοιπα «όπλα»- βοήθειες. Ποια θα είναι η έκβαση;

Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Ορέστης Γεωργίου από τη θέση 78. Υποσμηναγός στην αεροπορία, τελείωσε τη σχολή Ικάρων, έχει συμμετάσχει σε δύο παγκόσμιες Ολυμπιάδες αστροφυσικής και όλα αυτά είναι αρκετά για να τον χαρακτηρίσει ο Χρήστος Φερεντίνος «υπερπαίκτη». Στην τέταρτη ερώτηση καταφέρνει να μείνει μόνο με 3 αντιπάλους αλλά αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: Θα ζητήσει τη bonus βοήθεια ή θα ρισκάρει;

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

