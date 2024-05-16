Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικαλέστηκε τις εκτελεστικές εξουσίες του για να εμποδίσει τους Ρεπουμπλικάνους να λάβουν το ηχογραφημένο αρχείο της κατάθεσής του στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ με αντικείμενο την παρακράτηση απόρρητων εγγράφων εκ μέρους του.

Σε επιστολή του προς τις Επιτροπές Δικαστικών Θεμάτων και Εποπτείας το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ο Μπάιντεν άσκησε το εκτελεστικό προνόμιό του, μια εξουσία με την οποία απαγορεύεται η αποκάλυψη ορισμένων αρχείων της εκτελεστικής εξουσίας.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι ο πρόεδρος επικαλέστηκε το ίδιο εκτελεστικό προνόμιο και για την ηχογραφημένη κατάθεση του αφανή συγγραφέα των απομνημονευμάτων του, του Μαρκ Ζουόνιτσερ, στον Χερ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ζουόνιτσερ συνεργάστηκε με τον Μπάιντεν για τη συγγραφή δύο βιβλίων και μοιράστηκε μαζί του απόρρητες πληροφορίες που υπήρχαν σε έγγραφα τα οποία είχε κρατήσει και βρέθηκαν αργότερα στο σπίτι και το παλιό γραφείο του.

Η Επιτροπή Εποπτείας σκόπευε σήμερα να ξεκινήσει τη διαδικασία που θα οδηγούσε σε ψηφοφορία με σκοπό να κατηγορηθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ για περιφρόνηση του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να παραδώσει τα ηχογραφημένα αρχεία.

«Μολονότι η συνεργασία μας με το Κογκρέσο ήταν εξαιρετική, έχουμε επίσης την ευθύνη να διαφυλάξουμε το απόρρητο των αρχείων επιβολής του νόμου, όταν η αποκάλυψή τους θα έθετε σε κίνδυνο μελλοντικές έρευνες», ανέφερε ο Κάρλος Φελίπε Ουριάρτε, ένας βοηθός γενικός εισαγγελέας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης «πρέπει να τραβήξει μια γραμμή που θα προστατεύει το υπουργείο από ανάρμοστη πολιτική επιρροή», πρόσθεσε.

Ο Γκάρλαντ ανέθεσε πέρσι στον Χερ να ερευνήσει τον Μπάιντεν για την παρακράτηση απόρρητων αρχείων που ανάγονται στην εποχή που ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Χερ τελικά δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει ποινική δίωξη, σημειώνοντας ότι ο Μπάιντεν συνεργάστηκε με την έρευνα, σε αντίθεση με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί σε μια παρόμοια έρευνα και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά τη λήξη της θητείας του.

Ο Χερ περιέγραψε τότε τον Μπάιντεν ως έναν «καλοπροαίρετο ηλικιωμένο με κακή μνήμη», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των Δημοκρατικών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει πολλά αρχεία που ζητήθηκαν με κλήτευση του Κογκρέσου, από τους προέδρους των δύο Επιτροπών Τζιμ Τζόρνταν και Τζέιμς Κόμερ, σε σχέση με την έρευνα του Χερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

