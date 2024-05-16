Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς ότι «έδωσε προσχήματα» στο Ισραήλ για να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο φονικός πόλεμος του εβραϊκού κράτους κατά του παλαιστινιακού κινήματος μαίνεται πάνω από επτά μήνες.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε μονομερώς η Χαμάς εκείνη την ημέρα, στις 7 Οκτωβρίου, έδωσε στο Ισραήλ επιπλέον προσχήματα και δικαιολογίες για να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας, καταστρέφοντας και εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε ο Αμπάς κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι επιπλέον στρατεύματα θα σταλούν στη χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Ράφα, την πόλη στην νότια της Γάζας, λέγοντας ότι η εκστρατεία εξουθενώνει τη Χαμάς.

«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί καθώς επιπλέον δυνάμεις θα εισέλθουν (στην περιοχή). Πολυάριθμες σήραγγες στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τα στρατεύματά μας και άλλες σήραγγες θα καταστραφούν σύντομα», ανέφερε ο Γιόαβ Γκάλαντ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η επιχείρηση θα ενταθεί - η Χαμάς δεν είναι μια οργάνωση που μπορεί να αναδιοργανωθεί, δεν έχει εφεδρικές δυνάμεις, δεν έχει αποθέματα προμηθειών. Το αποτέλεσμα είναι ότι εξουθενώνουμε τη Χαμάς», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.