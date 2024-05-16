Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς ότι «έδωσε προσχήματα» στο Ισραήλ για να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο φονικός πόλεμος του εβραϊκού κράτους κατά του παλαιστινιακού κινήματος μαίνεται πάνω από επτά μήνες.
«Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε μονομερώς η Χαμάς εκείνη την ημέρα, στις 7 Οκτωβρίου, έδωσε στο Ισραήλ επιπλέον προσχήματα και δικαιολογίες για να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας, καταστρέφοντας και εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε ο Αμπάς κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Μπαχρέιν.
Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι επιπλέον στρατεύματα θα σταλούν στη χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Ράφα, την πόλη στην νότια της Γάζας, λέγοντας ότι η εκστρατεία εξουθενώνει τη Χαμάς.
«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί καθώς επιπλέον δυνάμεις θα εισέλθουν (στην περιοχή). Πολυάριθμες σήραγγες στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τα στρατεύματά μας και άλλες σήραγγες θα καταστραφούν σύντομα», ανέφερε ο Γιόαβ Γκάλαντ σε ανακοίνωσή του.
«Αυτή η επιχείρηση θα ενταθεί - η Χαμάς δεν είναι μια οργάνωση που μπορεί να αναδιοργανωθεί, δεν έχει εφεδρικές δυνάμεις, δεν έχει αποθέματα προμηθειών. Το αποτέλεσμα είναι ότι εξουθενώνουμε τη Χαμάς», τόνισε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.